Матвиенко призвала не устраивать «охоту на ведьм» против покинувших Россию артистов
Введение ограничений против артистов, покинувших Россию после начала спецоперации на территории Украины, недопустимо, это похоже на «охоту на ведьм», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется», — подчеркнула Матвиенко (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, российское общество уже осудило такое поведение артистов.
Таким образом она отреагировала на предложение сенатора Павла Тараканова, который призвал проработать законодательный механизм, в соответствии с которым покинувшие страну артисты не смогут участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием или пользующихся государственной поддержкой, а также занимать должности в любых учреждениях с муниципальным или государственным участием.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее сообщил «РИА Новости», что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине. По его словам, любые упоминания, даже отрицательные, на руку артистам, поскольку все равно способствуют их популярности. «Это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — заявил он.
В ответ на это глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что законодательных запретов на упоминание в СМИ имен людей, покинувших Россию в последние месяцы, не будет.
После начала военной операции на территории Украины 24 февраля ряд деятелей культуры и шоу-бизнеса заявили, что покинули Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не драматизировать отъезд из страны некоторых знаменитостей. По его словам, в нынешних нелегких условиях знаменитости должны «нести людям искусство» — это лучшее, что они могут сделать для страны и общества. Он также добавил, что никаких специальных разговоров в настоящее время с деятелями культуры не ведется.