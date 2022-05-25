Матвиенко призвала не устраивать «охоту на ведьм» против покинувших Россию артистов

После начала военной операции на территории Украины 24 февраля ряд деятелей культуры и шоу-бизнеса заявили, что покинули Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не драматизировать отъезд из страны некоторых знаменитостей. По его словам, в нынешних нелегких условиях знаменитости должны «нести людям искусство» — это лучшее, что они могут сделать для страны и общества. Он также добавил, что никаких специальных разговоров в настоящее время с деятелями культуры не ведется.