Путин уволил замглавы МЧС Гуровича

Ранее сегодня Путин назначил на пост главы МЧС Александра Куренкова. Предыдущий глава министерства Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 г. во время учений в Норильске. В МЧС рассказали, что министр погиб, спасая человека во время учений. Тогда врио главы МЧС был назначен Александр Чуприян — первый замминистра. После назначения нового министра Чуприян сохранил свою прежнюю должность.