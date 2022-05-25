Путин уволил замглавы МЧС Гуровича
Президент России Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС. Такой указ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе. Он вступил в силу в день подписания, то есть 25 мая.
Андрей Гурович родился в 1973 г. в Московской области. Занял пост замглавы МЧС в июне 2018 г., курировал в министерстве финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы. Ранее работал в Федеральной миграционной службе и в Управлении Федерального казначейства Москвы.
Ранее сегодня Путин назначил на пост главы МЧС Александра Куренкова. Предыдущий глава министерства Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 г. во время учений в Норильске. В МЧС рассказали, что министр погиб, спасая человека во время учений. Тогда врио главы МЧС был назначен Александр Чуприян — первый замминистра. После назначения нового министра Чуприян сохранил свою прежнюю должность.