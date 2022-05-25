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Путин уволил замглавы МЧС Гуровича

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС. Такой указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе. Он вступил в силу в день подписания, то есть 25 мая.

Андрей Гурович родился в 1973 г. в Московской области. Занял пост замглавы МЧС в июне 2018 г., курировал в министерстве финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы. Ранее работал в Федеральной миграционной службе и в Управлении Федерального казначейства Москвы.

Ранее сегодня Путин назначил на пост главы МЧС Александра Куренкова. Предыдущий глава министерства Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 г. во время учений в Норильске. В МЧС рассказали, что министр погиб, спасая человека во время учений. Тогда врио главы МЧС был назначен Александр Чуприян — первый замминистра. После назначения нового министра Чуприян сохранил свою прежнюю должность.

Ранее по теме: Новый руководитель МЧС найден спустя восемь месяцев после гибели Евгения Зиничева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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