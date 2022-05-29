Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны еще на неделю
В России в очередной раз продлили ограничения на полеты в южные аэропорты, по-прежнему запрещено летать в 11 городов, сообщается на сайте Росавиации.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 г. 03.45 по московскому времени», — сообщили в ведомстве.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозчикам рекомендовали использовать альтернативные маршруты и летать через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Москву, отмечает Росавиация.
Ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России ввели 24 февраля из-за начала спецоперации России на Украине. Их продляют уже в 15-й раз.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что с 1 июня запустит ежедневные прямые рейсы в Сочи из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. Пресс-служба компании отмечала, что «Аэрофлот» выкупил 8 таких самолетов у иностранных лизингодателей.
В начале мая «РИА Новости» сообщили, что авиаперевозчик S7 до 23 июня приостановил продажу билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь из-за временного закрытия аэропортов на юге. Билеты на самолеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск и Липецк в системе бронирования компании отменены до конца сентября.