Китай ввел ограничения на полеты самолетов из России

Китай ввел ограничения на полеты самолетов из РоссииНо совсем без авиасообщения с КНР россияне не останутся
Все российские самолеты Boeing не могут летать в воздушном пространстве Китая до последующего уведомления, говорится в письме для клиентов логистической компании Global Link, которое распространено по российским Telegram-каналам. В нем отмечается, что данное уведомление получено компанией от Администрации гражданской авиации КНР.
Как пояснил «Ведомостям» топ-менеджер одной из чартерных авиакомпаний, речь идет о закрытии Китаем неба «для российских эксплуатантов всех самолетов, в том числе Boeing и Airbus, с двойной регистрацией».
Эта двойная регистрация возникла, когда российские авиаперевозчики по рекомендации Росавиации в марте 2022 г. начали спешно переводить парк судов с Бермудских островов и Ирландии в российскую юрисдикцию. Тогда это делалось для того, чтобы иностранные самолеты, которые лизингодатели потребовали вернуть из-за антироссийских санкций после начала СВО на Украине, можно было эксплуатировать в России в рамках правового поля. Но, обретя российское «гражданство», самолет не потерял исходное, поскольку снять его с учета на Бермудах или в Ирландии может только собственник, которым является лизингодатель, объясняет собеседник «Ведомостей». И пока этот собственник не получит страховое возмещение за самолет, он не снимет его с учета, говорит топ-менеджер. В конце марта глава Минтранса РФ Виталий Савельев говорил, что в российский реестр переведено уже около 800 иностранных самолетов российских авиакомпаний.
Таким образом, небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков. Например, «Аэрофлот» выкупил из финансового лизинга восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 у зарубежных лизингодателей. Часть возрастных Boeing в парке «Ютэйр» также в собственности компании.
Уведомление от китайского авиарегулятора было получено в среду, 25 мая, говорит собеседник «Ведомостей».
«Уже достаточно продолжительное время логистические и транспортные компании адаптируются к современным реалиям: кто-то ищет иные варианты маршрутов и новые логистические цепочки, кто-то переориентируется на альтернативные рынки сбыта – Индию, Среднюю Азию, Ближний Восток», – сказала «Ведомостям» руководитель пресс-службы грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ» Мария Татаренко. По ее словам, перевозчик будет адаптироваться к любой сложившейся ситуации, во флоте компании есть как самолеты Boeing, так и российские Ту–204С.
По словам руководителя портала avia.ru Романа Гусарова, авиасообщения с Китаем и так практически не было в последнее время из-за очередной вспышки пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что, даже если учитывать новые ограничения, российские эксплуатанты по-прежнему имеют возможность летать туда на отечественных самолетах. Это пассажирские SSJ100 и грузовые Ту–204, Ил–76, Ан–124.
Гусаров считает, что сейчас надо в первую очередь договариваться с Китаем о том, как будут летать самолеты после снятия ковидных ограничений. «Но без авиасообщения точно не останемся», – резюмировал эксперт.
«Ведомости» направили запрос в Минтранс РФ.