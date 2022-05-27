Китай ввел ограничения на полеты самолетов из России

Эта двойная регистрация возникла, когда российские авиаперевозчики по рекомендации Росавиации в марте 2022 г. начали спешно переводить парк судов с Бермудских островов и Ирландии в российскую юрисдикцию. Тогда это делалось для того, чтобы иностранные самолеты, которые лизингодатели потребовали вернуть из-за антироссийских санкций после начала СВО на Украине, можно было эксплуатировать в России в рамках правового поля. Но, обретя российское «гражданство», самолет не потерял исходное, поскольку снять его с учета на Бермудах или в Ирландии может только собственник, которым является лизингодатель, объясняет собеседник «Ведомостей». И пока этот собственник не получит страховое возмещение за самолет, он не снимет его с учета, говорит топ-менеджер. В конце марта глава Минтранса РФ Виталий Савельев говорил, что в российский реестр переведено уже около 800 иностранных самолетов российских авиакомпаний.