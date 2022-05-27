Газета
Бизнес

Китай ввел ограничения на полеты самолетов из России

Но совсем без авиасообщения с КНР россияне не останутся
Арина Литова Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Все российские самолеты Boeing не могут летать в воздушном пространстве Китая до последующего уведомления, говорится в письме для клиентов логистической компании Global Link, которое распространено по российским Telegram-каналам. В нем отмечается, что данное уведомление получено компанией от Администрации гражданской авиации КНР.

Как пояснил «Ведомостям» топ-менеджер одной из чартерных авиакомпаний, речь идет о закрытии Китаем неба «для российских эксплуатантов всех самолетов, в том числе Boeing и Airbus, с двойной регистрацией».

Эта двойная регистрация возникла, когда российские авиаперевозчики по рекомендации Росавиации в марте 2022 г. начали спешно переводить парк судов с Бермудских островов и Ирландии в российскую юрисдикцию. Тогда это делалось для того, чтобы иностранные самолеты, которые лизингодатели потребовали вернуть из-за антироссийских санкций после начала СВО на Украине, можно было эксплуатировать в России в рамках правового поля. Но, обретя российское «гражданство», самолет не потерял исходное, поскольку снять его с учета на Бермудах или в Ирландии может только собственник, которым является лизингодатель, объясняет собеседник «Ведомостей». И пока этот собственник не получит страховое возмещение за самолет, он не снимет его с учета, говорит топ-менеджер. В конце марта глава Минтранса РФ Виталий Савельев говорил, что в российский реестр переведено уже около 800 иностранных самолетов российских авиакомпаний.

Таким образом, небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков. Например, «Аэрофлот» выкупил из финансового лизинга восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 у зарубежных лизингодателей. Часть возрастных Boeing в парке «Ютэйр» также в собственности компании.

Население Китая начинает уставать из-за жестких антиковидных мер

Но правительство не будет отказываться от них по крайней мере до осени

Уведомление от китайского авиарегулятора было получено в среду, 25 мая, говорит собеседник «Ведомостей». 

«Уже достаточно продолжительное время логистические и транспортные компании адаптируются к современным реалиям: кто-то ищет иные варианты маршрутов и новые логистические цепочки, кто-то переориентируется на альтернативные рынки сбыта – Индию, Среднюю Азию, Ближний Восток», – сказала «Ведомостям» руководитель пресс-службы грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ» Мария Татаренко. По ее словам, перевозчик будет адаптироваться к любой сложившейся ситуации, во флоте компании есть как самолеты Boeing, так и российские Ту–204С.

По словам руководителя портала avia.ru Романа Гусарова, авиасообщения с Китаем и так практически не было в последнее время из-за очередной вспышки пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что, даже если учитывать новые ограничения, российские эксплуатанты по-прежнему имеют возможность летать туда на отечественных самолетах. Это пассажирские SSJ100 и грузовые Ту–204, Ил–76, Ан–124.

Гусаров считает, что сейчас надо в первую очередь договариваться с Китаем о том, как будут летать самолеты после снятия ковидных ограничений. «Но без авиасообщения точно не останемся», – резюмировал эксперт. 

«Ведомости» направили запрос в Минтранс РФ. 

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных