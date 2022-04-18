Население Китая начинает уставать из-за жестких антиковидных мер

В статье отмечается, что «все регионы, ведомства должны иметь достаточную моральную и трудовую подготовку» на фоне роста заражений высококонтагиозным вариантом омикрон, при ухудшающейся эпидемической ситуации «одной рукой мы должны сосредоточиться на борьбе с эпидемией, а другой – на экономическом развитии». «Давайте теснее сплотимся вокруг ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, будем сообща преодолевать трудности», – следует из статьи на первой полосе «Жэньминь жибао».