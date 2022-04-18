Население Китая начинает уставать из-за жестких антиковидных мер

Население Китая начинает уставать из-за жестких антиковидных мерНо правительство не будет отказываться от них по крайней мере до осени
Граждане Китая должны сплотиться и поддержать проводимую китайским руководством уже два года «эффективную» политику «нулевой терпимости» к COVID-19, говорится в опубликованной 18 апреля статье на первой полосе главного печатного органа ЦК КПК «Жэньминь жибао». Этот призыв опубликован после беспрецедентной с начала пандемии мартовской вспышки COVID-19 в крупнейшем экономическом центре страны – 24-миллионном Шанхае.
В статье отмечается, что «все регионы, ведомства должны иметь достаточную моральную и трудовую подготовку» на фоне роста заражений высококонтагиозным вариантом омикрон, при ухудшающейся эпидемической ситуации «одной рукой мы должны сосредоточиться на борьбе с эпидемией, а другой – на экономическом развитии». «Давайте теснее сплотимся вокруг ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, будем сообща преодолевать трудности», – следует из статьи на первой полосе «Жэньминь жибао».