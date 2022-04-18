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Население Китая начинает уставать из-за жестких антиковидных мер

Но правительство не будет отказываться от них по крайней мере до осени
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
DALE DE LA REY / AFP

Граждане Китая должны сплотиться и поддержать проводимую китайским руководством уже два года «эффективную» политику «нулевой терпимости» к COVID-19, говорится в опубликованной 18 апреля статье на первой полосе главного печатного органа ЦК КПК «Жэньминь жибао». Этот призыв опубликован после беспрецедентной с начала пандемии мартовской вспышки COVID-19 в крупнейшем экономическом центре страны – 24-миллионном Шанхае.

В статье отмечается, что «все регионы, ведомства должны иметь достаточную моральную и трудовую подготовку» на фоне роста заражений высококонтагиозным вариантом омикрон, при ухудшающейся эпидемической ситуации «одной рукой мы должны сосредоточиться на борьбе с эпидемией, а другой – на экономическом развитии». «Давайте теснее сплотимся вокруг ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, будем сообща преодолевать трудности», – следует из статьи на первой полосе «Жэньминь жибао».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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