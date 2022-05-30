Книгоиздатели сообщили о падении спроса на литературу о бизнесе и саморазвитии

В группе «Эксмо-АСТ» не раскрыли данные о продажах книг о бизнесе и саморазвитии, но подтвердили рост спроса на художественную литературу в марте - апреле на 134%. Директор по развитию бизнеса Ozon Анна Карпова рассказала, что продажи книг о бизнесе выросли незначительно, а спрос на книги о саморазвитии вырос на 26%, при этом популярность фантастики и поэзии увеличилась более чем на порядок, а продажи детективов выросли втрое. Карпова пояснила, что россияне чаще выбирают книги исходя из обстоятельств — это один из способов работы с переменами и элемент самоподдержки.