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Общество

Книгоиздатели сообщили о падении спроса на литературу о бизнесе и саморазвитии

Ведомости

Спрос россиян на книги по финансам и инвестициям с марта по апрель снизился вдвое, при этом выросли продажи книг по психологии, истории, а также научно-популярной и художественной литературы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на коммерческого директора издательской группы «Альпина» Ирину Кукушкину. Лидерами продаж в этих категориях стали «Сказать жизни «ДА!» Виктора Франкла и «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря.

В сервисе «Литрес» изданию рассказали, что продажи книг о бизнесе в марте и апреле снизились в штуках на 34% год к году, об инвестициях — на 52%, книг по саморазвитию — на 29%. При этом продажи художественной литературы выросли на 20%: спрос на любовные романы увеличился на 58%, на фэнтези — на 31%, на фантастику — на 20%.

В группе «Эксмо-АСТ» не раскрыли данные о продажах книг о бизнесе и саморазвитии, но подтвердили рост спроса на художественную литературу в марте - апреле на 134%. Директор по развитию бизнеса Ozon Анна Карпова рассказала, что продажи книг о бизнесе выросли незначительно, а спрос на книги о саморазвитии вырос на 26%, при этом популярность фантастики и поэзии увеличилась более чем на порядок, а продажи детективов выросли втрое. Карпова пояснила, что россияне чаще выбирают книги исходя из обстоятельств — это один из способов работы с переменами и элемент самоподдержки.

Гендиректор «Альпины» Алексей Ильин отметил, что книги о бизнесе в основном читают, когда есть время подумать о развитии и системном улучшении бизнеса. Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков отметил, что падение продаж в этой категории в кризис вполне закономерно. По мнению исполнительного директора холдинга «Т8 Издательские технологии» Виктора Левченко, рост популярности художественной литературы связан с попытками «если не уйти от реальности, то хотя бы немного ее раскрасить при помощи литературных миров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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