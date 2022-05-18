Продюсер Роднянский снимет сериал о Путине по книге «Вся кремлевская рать»

По словам Роднянского, в сериале будет рассказано, как «скромный бывший офицер КГБ» стал «одним из самых страшных политиков в мире», как действует он и его ближайшее окружение. Продюсер назвал этот сериал русским «Карточным домиком»: «В шоу будут показаны не только махинации различных игроков. По своей сути эта история проследит эволюцию мышления Путина».