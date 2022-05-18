Продюсер Роднянский снимет сериал о Путине по книге «Вся кремлевская рать»
Кинопродюсер Александр Роднянский снимет сериал о президенте России Владимире Путине по книге журналиста и писателя Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать», сообщил Variety. Книга основана на истории России в период с 2000 по 2015 г. и серии интервью с ближайшим окружением президента.
Производством сериала займется студия Роднянского AR Content в Лос-Анджелесе. Режиссер, сценарист и актерский состав проекта пока неизвестны.
По словам Роднянского, в сериале будет рассказано, как «скромный бывший офицер КГБ» стал «одним из самых страшных политиков в мире», как действует он и его ближайшее окружение. Продюсер назвал этот сериал русским «Карточным домиком»: «В шоу будут показаны не только махинации различных игроков. По своей сути эта история проследит эволюцию мышления Путина».