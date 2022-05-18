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Продюсер Роднянский снимет сериал о Путине по книге «Вся кремлевская рать»

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Кинопродюсер Александр Роднянский снимет сериал о президенте России Владимире Путине по книге журналиста и писателя Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать», сообщил Variety. Книга основана на истории России в период с 2000 по 2015 г. и серии интервью с ближайшим окружением президента.

Производством сериала займется студия Роднянского AR Content в Лос-Анджелесе. Режиссер, сценарист и актерский состав проекта пока неизвестны.

По словам Роднянского, в сериале будет рассказано, как «скромный бывший офицер КГБ» стал «одним из самых страшных политиков в мире», как действует он и его ближайшее окружение. Продюсер назвал этот сериал русским «Карточным домиком»: «В шоу будут показаны не только махинации различных игроков. По своей сути эта история проследит эволюцию мышления Путина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных