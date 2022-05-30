Газета
Общество

Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской

Ведомости

Отказ от Болонской системы образования не означает, что произойдет возврат к советскому подходу к обучению, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, в 1991 г. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — заявил Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (цитата по ТАСС).

По его словам, новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет учитывать весь предыдущий опыт. Минобрнауки, в свою очередь, будет проектировать новую систему вместе с ректорами вузов, добавил Афанасьев.

Минобрнауки 24 мая заявило, что Россия займется разработкой собственной системы образования для того, чтобы отказаться от Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу». «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – заявил Фальков.

В Минпросвещения также завили «Ведомостям», что возвращение на программы специалитета способно усилить качество подготовки педагогов по всей стране. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в свою очередь, отметил, что Россия не должна торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных.

Ранее по теме: Слуцкий допустил пошаговую отмену ЕГЭ после ликвидации Болонской системы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных