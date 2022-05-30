Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской
Отказ от Болонской системы образования не означает, что произойдет возврат к советскому подходу к обучению, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
«Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, в 1991 г. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — заявил Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (цитата по ТАСС).
По его словам, новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет учитывать весь предыдущий опыт. Минобрнауки, в свою очередь, будет проектировать новую систему вместе с ректорами вузов, добавил Афанасьев.
Минобрнауки 24 мая заявило, что Россия займется разработкой собственной системы образования для того, чтобы отказаться от Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу». «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – заявил Фальков.
В Минпросвещения также завили «Ведомостям», что возвращение на программы специалитета способно усилить качество подготовки педагогов по всей стране. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в свою очередь, отметил, что Россия не должна торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных.