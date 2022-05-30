Минобрнауки: отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской

«Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, в 1991 г. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — заявил Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (цитата по ТАСС).