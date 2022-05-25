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Кудрин призвал не спешить с выходом из международных соглашений и стандартов

Ведомости

Россия не должна торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе своего выступления на пленарном заседании Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента. 

«Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов. Потому что, кстати, азиатские страны тоже работают в рамках всех этих стандартов, включая образовательные», — отметил Кудрин.

По словам главы Счетной палаты, страна должна сохранить действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты. «У нас есть большой экспорт, и у нас большой импорт. Сейчас он ограничен, но я надеюсь, что он переориентируется и мы все равно будем пользоваться мировыми достижениями в области технологий, в области, в том числе, любых других товаров, связанных как с инвестиционным, так и с потребительским циклом», — заключил он.

Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия займется разработкой собственной системы образования для того, чтобы отказаться от Болонского процесса. Глава ведомства посчитал, что отказ от европейской системы и переход на программы специалитета способны усилить качество подготовки педагогов по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что план замены Болонской системы пока разрабатывается, говорить о нем рано. По его словам, Фальков говорил о том, что сейчас «ведется работа над новым видением возможной новой системы, над ее параметрами», для обсуждения этой темы необходимо исходить из конкретных параметров того, что предлагается на замену.

С момента начала специальной военной операции на территории Украины Россия вышла из Совета Европы, а также из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). 21 марта депутаты от фракции «Справедлива Россия — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. По словам политиков, такая мера необходима для защиты национальных интересов России в ответ на принимаемые в ее отношении санкции. 

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что выход Москвы из ВТО стал бы «подарком недругам», и назвал такую идею контрпродуктивной, несмотря на санкции.

Ранее по теме: Во все российские вузы вернется специалитет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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