Кудрин призвал не спешить с выходом из международных соглашений и стандартов

По словам главы Счетной палаты, страна должна сохранить действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты. «У нас есть большой экспорт, и у нас большой импорт. Сейчас он ограничен, но я надеюсь, что он переориентируется и мы все равно будем пользоваться мировыми достижениями в области технологий, в области, в том числе, любых других товаров, связанных как с инвестиционным, так и с потребительским циклом», — заключил он.