Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал выход России из Парламентской конференции Балтийского моря. По его словам, «некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики». Он отметил, что сейчас в конференцию Балтийского моря входят парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, но ни с одной из этих стран у России нет диалога ни в рамках организации, ни в других форматах.