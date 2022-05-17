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Политика

Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

Ведомости

Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), следует из заявления пресс-службы российского МИДа. 

В заявление отмечается, что ситуация в СГБМ «деградирует», а входящие в состав организации государства отказались от равноправного диалога, превратив ее в инструмент антироссийской политики. 

«В ответ на враждебные действия министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил послание министрам стран - членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации. Одновременно в Федеральном Собрании принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря», — говорится в сообщении.

В МИДе также отметили, что прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. Страна продолжит работать с «ответственными партнерами» и проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона, подчеркнули в ведомстве. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал выход России из Парламентской конференции Балтийского моря. По его словам, «некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики». Он отметил, что сейчас в конференцию Балтийского моря входят парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, но ни с одной из этих стран у России нет диалога ни в рамках организации, ни в других форматах.

Совет государств Балтийского моря был учрежден в 1992 г. В Копенгагене, на конференции министров иностранных дел государств Балтийского моря. Россия председательствовала в СГБМ два раза: в 2001—2002 гг. и в 2012—2013 гг. 4 марта 2022 г. Россия была исключена из СГБМ из-за начала военной операции на территории Украины, а Беларусь — из государств-наблюдателей.

Ранее по теме: Володин анонсировал выход России из Парламентской конференции Балтийского моря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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