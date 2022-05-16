Газета
Политика

Володин анонсировал выход России из Парламентской конференции Балтийского моря

Ведомости

Совет Госдумы России принял решение о выходе из Парламентской конференции Балтийского моря, сообщили в нижней палате парламента со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.

По словам Володина, «некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики». Он отметил, что сейчас в конференцию Балтийского моря входят парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, но ни с одной из этих стран у России нет диалога ни в рамках организации, ни в других форматах. Володин считает, что ответственность за разрыв парламентских отношений лежит на тех, кто «подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию».

Спикер подчеркнул, что раньше вопросы в рамках конференции решались консенсусом, но сейчас она прекратила «реальное сотрудничество», что «лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие».

Взаимодействие России и западных стран ухудшилось после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Часть государств объявили о высылке российских дипломатов из своих столиц. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, и др. Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что страна не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных