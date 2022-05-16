Володин анонсировал выход России из Парламентской конференции Балтийского моря

По словам Володина, «некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики». Он отметил, что сейчас в конференцию Балтийского моря входят парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, но ни с одной из этих стран у России нет диалога ни в рамках организации, ни в других форматах. Володин считает, что ответственность за разрыв парламентских отношений лежит на тех, кто «подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию».