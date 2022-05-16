Володин анонсировал выход России из Парламентской конференции Балтийского моря
Совет Госдумы России принял решение о выходе из Парламентской конференции Балтийского моря, сообщили в нижней палате парламента со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.
По словам Володина, «некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики». Он отметил, что сейчас в конференцию Балтийского моря входят парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, но ни с одной из этих стран у России нет диалога ни в рамках организации, ни в других форматах. Володин считает, что ответственность за разрыв парламентских отношений лежит на тех, кто «подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию».
Спикер подчеркнул, что раньше вопросы в рамках конференции решались консенсусом, но сейчас она прекратила «реальное сотрудничество», что «лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие».
Взаимодействие России и западных стран ухудшилось после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Часть государств объявили о высылке российских дипломатов из своих столиц. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, и др. Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что страна не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран.