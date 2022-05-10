МИД: Россия не планирует закрывать посольства европейских стран

Последний раз Россия высылала сотрудников посольств европейских стран 5 мая. Тогда персонами нон грата были объявлены семь дипломатов из Дании в ответ на высылку 15 российских дипломатов из Копенгагена и оказание военной помощи Киеву. 5 апреля министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд объявил о высылке российских дипломатов, чтобы «защитить безопасность» страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Москва примет меры в ответ на высылку своих дипломатов из Копенгагена.