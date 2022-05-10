МИД: Россия не планирует закрывать посольства европейских стран
Россия не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, заявил замглавы МИДа страны Александр Грушко.
«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — подчеркнул Грушко, отвечая на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран в России (цитата по «РИА Новости»). Дипломат отметил, что российская сторона не начинала «дипломатическую войну и кампанию высылок».
Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии и т. д.
Последний раз Россия высылала сотрудников посольств европейских стран 5 мая. Тогда персонами нон грата были объявлены семь дипломатов из Дании в ответ на высылку 15 российских дипломатов из Копенгагена и оказание военной помощи Киеву. 5 апреля министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд объявил о высылке российских дипломатов, чтобы «защитить безопасность» страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Москва примет меры в ответ на высылку своих дипломатов из Копенгагена.