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МИД: Россия не планирует закрывать посольства европейских стран

Ведомости

Россия не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, заявил замглавы МИДа страны Александр Грушко.

«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — подчеркнул Грушко, отвечая на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран в России (цитата по «РИА Новости»). Дипломат отметил, что российская сторона не начинала «дипломатическую войну и кампанию высылок».

Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии и т. д.

Последний раз Россия высылала сотрудников посольств европейских стран 5 мая. Тогда персонами нон грата были объявлены семь дипломатов из Дании в ответ на высылку 15 российских дипломатов из Копенгагена и оказание военной помощи Киеву. 5 апреля министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд объявил о высылке российских дипломатов, чтобы «защитить безопасность» страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Москва примет меры в ответ на высылку своих дипломатов из Копенгагена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных