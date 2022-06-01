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В Ростовской области отменили все коронавирусные ограничения

Ведомости

На территории Ростовской области отменены все коронавирусные ограничения, включая масочный режим, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. 

«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства (о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))», — написал Голубев.

Роспотребнадзор ранее сегодня приостановил режим обязательного ношения масок на территории Карелиии. По словам главы региона Артура Парфенчикова, заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике снизилась почти в три раза, уменьшилось количество случаев внебольничных пневмоний и ОРВИ. 

30 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, приостанавливающий в регионе действие всех профилактических ограничений, в том числе масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации. «Ограничительные меры могут быть возобновлены в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки», — отметили в пресс-службе региона.

В Москве масочный режим был отменен городскими властями в середине марта. 25 мая мэр столицы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»: власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушения ковидных ограничений и выплатят субсидии компаниям и жителям города для компенсации уже уплаченных штрафов.

В конце мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней плате парламента отменят ограничения по допуску журналистов и проведению экскурсий, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госдума ввела коронавирусные ограничения в марте 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В частности, были закрыты буфеты, число посетителей сократилось в несколько раз, ряд сотрудников аппарата перешли на дистанционный режим работы. Был ограничен проход журналистов в Госдуму. Депутаты должны были сдавать ПЦР-тесты перед пленарными заседаниями и т. д.

Ранее по теме: Собянин объявил «ковидную амнистию» в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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