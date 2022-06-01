В Ростовской области отменили все коронавирусные ограничения
На территории Ростовской области отменены все коронавирусные ограничения, включая масочный режим, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства (о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))», — написал Голубев.
Роспотребнадзор ранее сегодня приостановил режим обязательного ношения масок на территории Карелиии. По словам главы региона Артура Парфенчикова, заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике снизилась почти в три раза, уменьшилось количество случаев внебольничных пневмоний и ОРВИ.
30 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, приостанавливающий в регионе действие всех профилактических ограничений, в том числе масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации. «Ограничительные меры могут быть возобновлены в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки», — отметили в пресс-службе региона.
В Москве масочный режим был отменен городскими властями в середине марта. 25 мая мэр столицы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию»: власти прекратят взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушения ковидных ограничений и выплатят субсидии компаниям и жителям города для компенсации уже уплаченных штрафов.
В конце мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней плате парламента отменят ограничения по допуску журналистов и проведению экскурсий, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госдума ввела коронавирусные ограничения в марте 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В частности, были закрыты буфеты, число посетителей сократилось в несколько раз, ряд сотрудников аппарата перешли на дистанционный режим работы. Был ограничен проход журналистов в Госдуму. Депутаты должны были сдавать ПЦР-тесты перед пленарными заседаниями и т. д.