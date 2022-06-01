В Ростовской области отменили все коронавирусные ограничения

В конце мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней плате парламента отменят ограничения по допуску журналистов и проведению экскурсий, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госдума ввела коронавирусные ограничения в марте 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В частности, были закрыты буфеты, число посетителей сократилось в несколько раз, ряд сотрудников аппарата перешли на дистанционный режим работы. Был ограничен проход журналистов в Госдуму. Депутаты должны были сдавать ПЦР-тесты перед пленарными заседаниями и т. д.