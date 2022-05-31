В Госдуме снимут все коронавирусные ограничения

Ужесточились ограничения в декабре 2021 г., когда распространился штамм «омикрон». Был введен проход в здание Госдумы только при наличии QR-кода, который был у переболевших или вакцинировавшихся либо у тех, кто сдал ПЦР-тестирование. Эти требования были сняты в марте 2022 г. Тогда же в Госдуме был отменен масочный режим.