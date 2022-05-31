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В Госдуме снимут все коронавирусные ограничения

Ведомости

В Госдуме со следующей недели отменяются ограничения по допуску журналистов и проведению экскурсий, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы можем принять такое решение, потому что за полгода нет депутатов, заболевших коронавирусом. А среди сотрудников аппарата Государственной думы, их вместе с помощниками депутатов на постоянной основе около 2500 человек, заболеваемость устойчиво держится на очень низком уровне – 6-8 человек – и не превышает эту цифру», – сказал Володин.

Госдума ввела коронавирусные ограничения в марте 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В частности, были закрыты буфеты, число посетителей сократилось в несколько раз, ряд сотрудников аппарата перешли на дистанционный режим работы. Был ограничен проход журналистов в Госдуму. Депутаты должны были сдавать ПЦР-тесты перед пленарными заседаниями и т. д.

Ужесточились ограничения в декабре 2021 г., когда распространился штамм «омикрон». Был введен проход в здание Госдумы только при наличии QR-кода, который был у переболевших или вакцинировавшихся либо у тех, кто сдал ПЦР-тестирование. Эти требования были сняты в марте 2022 г. Тогда же в Госдуме был отменен масочный режим.

По словам двух собеседников в Госдуме, уже как минимум месяц депутаты не сдают ПЦР-тесты для посещения пленарных заседаний.

В марте 2022 г. в Москве были отменены ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, убрали масочный режим, были отменены QR-коды на посещение объектов культуры и спорта, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным.

С 1 апреля для россиян отменили сдачу теста на коронавирус и заполнение анкеты на сайте госуслуг при въезде через границу России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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