В Госдуме снимут все коронавирусные ограничения
В Госдуме со следующей недели отменяются ограничения по допуску журналистов и проведению экскурсий, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы можем принять такое решение, потому что за полгода нет депутатов, заболевших коронавирусом. А среди сотрудников аппарата Государственной думы, их вместе с помощниками депутатов на постоянной основе около 2500 человек, заболеваемость устойчиво держится на очень низком уровне – 6-8 человек – и не превышает эту цифру», – сказал Володин.
Госдума ввела коронавирусные ограничения в марте 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В частности, были закрыты буфеты, число посетителей сократилось в несколько раз, ряд сотрудников аппарата перешли на дистанционный режим работы. Был ограничен проход журналистов в Госдуму. Депутаты должны были сдавать ПЦР-тесты перед пленарными заседаниями и т. д.
Ужесточились ограничения в декабре 2021 г., когда распространился штамм «омикрон». Был введен проход в здание Госдумы только при наличии QR-кода, который был у переболевших или вакцинировавшихся либо у тех, кто сдал ПЦР-тестирование. Эти требования были сняты в марте 2022 г. Тогда же в Госдуме был отменен масочный режим.
По словам двух собеседников в Госдуме, уже как минимум месяц депутаты не сдают ПЦР-тесты для посещения пленарных заседаний.
В марте 2022 г. в Москве были отменены ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, убрали масочный режим, были отменены QR-коды на посещение объектов культуры и спорта, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным.
С 1 апреля для россиян отменили сдачу теста на коронавирус и заполнение анкеты на сайте госуслуг при въезде через границу России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.