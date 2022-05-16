Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения в детских лагерях
Все ограничения в российских детских лагерях, введенные ранее из-за пандемии, сняты, сообщила сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — заявила Брагина (цитата по ТАСС). Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что детские оздоровительные лагеря соответствуют требованиям безопасности и готовы принять всех желающих.
«Мы проверили безопасность всех детских лагерей. Были проверки Роспотребнадзора. Поэтому система оздоровления, система детского отдыха полностью готова и примет всех делающих с 1 июня этого года», — подчеркнул глава министерства. По его словам, не менее 5 млн детей смогут отдохнуть летом в детских лагерях России, в том числе ребята из ДНР и ЛНР.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что ограничения, которые были введены во время пандемии коронавируса, будут сняты при проведении Единого госэкзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. В ведомстве также сообщили о смягчении некоторых ограничений, которые были введены в школах в период распространения коронавируса.
Ученикам школ разрешили проводить уроки в разных классах, не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов. Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам.