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Общество

Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения в детских лагерях

Ведомости

Все ограничения в российских детских лагерях, введенные ранее из-за пандемии, сняты, сообщила сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — заявила Брагина (цитата по ТАСС). Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что детские оздоровительные лагеря соответствуют требованиям безопасности и готовы принять всех желающих.

«Мы проверили безопасность всех детских лагерей. Были проверки Роспотребнадзора. Поэтому система оздоровления, система детского отдыха полностью готова и примет всех делающих с 1 июня этого года», — подчеркнул глава министерства. По его словам, не менее 5 млн детей смогут отдохнуть летом в детских лагерях России, в том числе ребята из ДНР и ЛНР.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что ограничения, которые были введены во время пандемии коронавируса, будут сняты при проведении Единого госэкзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. В ведомстве также сообщили о смягчении некоторых ограничений, которые были введены в школах в период распространения коронавируса.

Ученикам школ разрешили проводить уроки в разных классах, не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов. Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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