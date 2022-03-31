Рособрнадзор заявил о снятии ограничений по коронавирусу на ЕГЭ

Ранее Рособрнадзор смягчил некоторые ограничения, которые были введены в школах в период распространения коронавируса. Ученикам школ разрешили проводить уроки в разных классах, не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов. Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам.