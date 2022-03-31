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Рособрнадзор заявил о снятии ограничений по коронавирусу на ЕГЭ

Ведомости

Ограничения, которые были введены во время пандемии коронавируса, будут сняты при проведении Единого госэкзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Ковидные ограничения, связанные с проведением экзаменов <...> На днях вышло распоряжение Роспотребнадзора. Дистанцирование в 1,5 метра у нас снимается, что позволяет субъектам РФ увеличить количество детей, сдающих экзамены в пунктах», — заявил Музаев (цитата по ТАСС). Он добавил, что это поможет сэкономить деньги и время и снизить нагрузку на учителей.

Ранее Рособрнадзор смягчил некоторые ограничения, которые были введены в школах в период распространения коронавируса. Ученикам школ разрешили проводить уроки в разных классах, не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов. Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам.

Ограничения были введены в период роста заболеваемости коронавирусом. 22 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор планирует смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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