Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения в школах

Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам. Организации для детей и молодежи смогут проводить массовые мероприятия на улице, а летние лагеря смогут заполнять 100% мест для детей. Родители смогут посещать детей в лагерях: для этого нужно будет надевать маску и предоставлять справку о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19 за последние полгода либо тест на антитела.