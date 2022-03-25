Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения в школах
Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения для образовательных учреждений, которые были введены в начале пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. Ученикам школ разрешили проводить уроки в разных классах, не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов.
Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам. Организации для детей и молодежи смогут проводить массовые мероприятия на улице, а летние лагеря смогут заполнять 100% мест для детей. Родители смогут посещать детей в лагерях: для этого нужно будет надевать маску и предоставлять справку о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19 за последние полгода либо тест на антитела.
Ведомство сохранило требование обследовать сотрудников летних детских лагерей на коронавирус перед началом смены, однако сдавать тесты каждую неделю больше не нужно. Роспотребнадзор оставил в силе требование делать генеральную уборку перед открытием, дезинфицировать поверхности и проветривать помещения. Носить маски нужно будет работникам пищеблоков.
Ранее Роспотребнадзор ввел такие ограничения для образовательных учреждений в период роста заболеваемости коронавирусом. 22 февраля глава ведомства Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор планирует смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом.