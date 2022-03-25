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Общество

Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения в школах

Ведомости

Роспотребнадзор смягчил некоторые ограничения для образовательных учреждений, которые были введены в начале пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. Ученикам школ разрешили проводить уроки в разных классах, не соблюдать социальную дистанцию на экзаменах и начинать уроки в одно время для разных классов.

Также школьникам больше не нужно будет приносить справку после контакта с больным COVID-19, но справка нужна, если ребенок переболел сам. Организации для детей и молодежи смогут проводить массовые мероприятия на улице, а летние лагеря смогут заполнять 100% мест для детей. Родители смогут посещать детей в лагерях: для этого нужно будет надевать маску и предоставлять справку о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19 за последние полгода либо тест на антитела.

Ведомство сохранило требование обследовать сотрудников летних детских лагерей на коронавирус перед началом смены, однако сдавать тесты каждую неделю больше не нужно. Роспотребнадзор оставил в силе требование делать генеральную уборку перед открытием, дезинфицировать поверхности и проветривать помещения. Носить маски нужно будет работникам пищеблоков.

Ранее Роспотребнадзор ввел такие ограничения для образовательных учреждений в период роста заболеваемости коронавирусом. 22 февраля глава ведомства Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор планирует смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных