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Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в центре города

Ведомости

Начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре на западе Москвы, сообщил замминистра МЧС РФ Илья Денисов. 

«Два человека обратились. В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сказал Денисов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза», пожару был привоен пятый ранг сложности. Предварительно пострадали два человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств. Всего в устранении пожара были задействованы свыше 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.

Как сообщили ТАСС в штабе пожаротушения, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

Желтов занимает должность главы МЧС по Москве с 2020 г. Он неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров. Награжден государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее по теме: В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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