Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в центре города

Ранее сегодня в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза», пожару был привоен пятый ранг сложности. Предварительно пострадали два человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств. Всего в устранении пожара были задействованы свыше 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.