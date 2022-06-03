Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в центре города
Начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре на западе Москвы, сообщил замминистра МЧС РФ Илья Денисов.
«Два человека обратились. В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сказал Денисов (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза», пожару был привоен пятый ранг сложности. Предварительно пострадали два человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств. Всего в устранении пожара были задействованы свыше 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.
Как сообщили ТАСС в штабе пожаротушения, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.
Желтов занимает должность главы МЧС по Москве с 2020 г. Он неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров. Награжден государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.