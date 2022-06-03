Реестр СМИ-иноагентов Минюста пополнился шестью именами
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, включая журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина.
Список СМИ-иноагентов пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин, социолог Михаил Соколов, российская художница и активистка Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.
Также Минюст пополнил реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, добавив туда предпринимателя Евгения Чичваркина.
На прошлой неделе Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Апрельские тезисы», гендиректором которой значится журналистка Ирина Борухович (признана СМИ-иноагентом), все 8 учредителей также ранее были внесены министерством в реестр СМИ-иноагентов.
Реестр физлиц-иноагентов в последний раз пополнился 20 мая — туда попали экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Гаспаров.