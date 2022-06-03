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Реестр СМИ-иноагентов Минюста пополнился шестью именами

Ведомости

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, включая журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина.

Список СМИ-иноагентов пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин, социолог Михаил Соколов, российская художница и активистка Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.

Также Минюст пополнил реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, добавив туда предпринимателя Евгения Чичваркина.

На прошлой неделе Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Апрельские тезисы», гендиректором которой значится журналистка Ирина Борухович (признана СМИ-иноагентом), все 8 учредителей также ранее были внесены министерством в реестр СМИ-иноагентов.

Реестр физлиц-иноагентов в последний раз пополнился 20 мая — туда попали экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Гаспаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных