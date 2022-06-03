Реестр СМИ-иноагентов Минюста пополнился шестью именами

На прошлой неделе Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Апрельские тезисы», гендиректором которой значится журналистка Ирина Борухович (признана СМИ-иноагентом), все 8 учредителей также ранее были внесены министерством в реестр СМИ-иноагентов.