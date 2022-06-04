Умер фигурант дела Литвиненко Дмитрий Ковтун
В Москве скончался предприниматель Дмитрий Ковтун, которого власти Великобритании считали причастным к отравлению бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
«Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», — сказал собеседник агентства.
Смерть Ковтуна от последствий коронавируса также подтвердил первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
В 2021 г. Европейский суд по правам человека вынес решение, в соответствии с которым российское государство должно выплатить 100 000 евро вдове Литвиненко Марии Картер (Марине Литвиненко). В заключении суда говорится, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. ЕСПЧ счел, что именно они отравили Литвиненко радиоактивным веществом полоний-210.
Вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Согласно утверждению ЕСПЧ, Россия не провела надлежащего расследования и российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.
Александр Литвиненко в 2000 г. бежал в Великобританию после возбуждения против него в России нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Генпрокуратура России утверждала, что обвинения в отношении Лугового и Ковтуна сфабрикованы.