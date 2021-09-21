Захарова раскритиковала решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
ЕСПЧ, вынося решение по делу бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, стремится внести свою лепту в культивирование русофобии, постановление вызывает немало вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах», — сказала Захарова.
«Невозможно не заметить допущенное судом произвольное отступление от собственной же практики по индивидуальным жалобам, которые связаны с межгосударственными спорами. Итак, ранее ЕСПЧ обязался не рассматривать такие дела до вынесения решения по ключевым вопросам в рамках так называемого смешанного межгосударственного иска», — сказала Захарова.
Она напомнила, что 23 февраля Украина подала девятую жалобу против России «в связи с направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппонентов России в России и других государствах». По ее словам, «жалоба Литвиненко против России подпадает под предмет данного межгосударственного иска, вызывает недоумение и непоследовательность суда, который должен был приостановить ее рассмотрение как в случае с тысячами других жалоб, связанных с межгосударственными делами».
Ранее ЕСПЧ вынес решение, в соответствии с которым российское государство должно выплатить 100 000 евро вдове Литвиненко Марии Картер (Марине Литвиненко). В заключении суда говорится, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. ЕСПЧ счел, что именно они отравили Литвиненко радиоактивным веществом полоний-210. Вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Согласно утверждению ЕСПЧ, Россия не провела надлежащего расследования и российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.