Захарова раскритиковала решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

Она напомнила, что 23 февраля Украина подала девятую жалобу против России «в связи с направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппонентов России в России и других государствах». По ее словам, «жалоба Литвиненко против России подпадает под предмет данного межгосударственного иска, вызывает недоумение и непоследовательность суда, который должен был приостановить ее рассмотрение как в случае с тысячами других жалоб, связанных с межгосударственными делами».