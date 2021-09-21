В посольстве РФ оценили решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
Посольство России в Великобритании считает процедуру рассмотрения Европейским судом по правам человека дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко политизированным «от начала до конца». Об этом в российском диппредставительстве заявили «РИА Новости».
«Сегодняшнее постановление ЕСПЧ по делу А.В. Литвиненко будет внимательно изучено российской стороной. Вместе с тем даже поверхностное ознакомление с решением свидетельствует о том, что в его основу были положены результаты "британского публичного" расследования. Российские оценки этой непрозрачной, несостязательной и от начала до конца политизированной процедуры хорошо известны», — заявили в посольстве.
Ранее ЕСПЧ вынес решение, в соответствии с которым российское государство должно выплатить 100 000 евро вдове Литвиненко Марии Картер (Марине Литвиненко).
В заключении суда говорится, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. ЕСПЧ счел, что именно они отравили Литвиненко радиоактивным веществом полоний-210. Вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Согласно утверждению ЕСПЧ, Россия не провела надлежащего расследования и российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.
Александр Литвиненко в 2000 г. бежал в Великобританию после возбуждения против него в России нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Генпрокуратура России утверждала, что обвинения в отношении Лугового и Ковтуна сфабрикованы.