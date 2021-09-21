В посольстве РФ оценили решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

«Сегодняшнее постановление ЕСПЧ по делу А.В. Литвиненко будет внимательно изучено российской стороной. Вместе с тем даже поверхностное ознакомление с решением свидетельствует о том, что в его основу были положены результаты "британского публичного" расследования. Российские оценки этой непрозрачной, несостязательной и от начала до конца политизированной процедуры хорошо известны», — заявили в посольстве.