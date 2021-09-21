Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

В посольстве РФ оценили решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

Ведомости

Посольство России в Великобритании считает процедуру рассмотрения Европейским судом по правам человека дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко политизированным «от начала до конца». Об этом в российском диппредставительстве заявили «РИА Новости».

«Сегодняшнее постановление ЕСПЧ по делу А.В. Литвиненко будет внимательно изучено российской стороной. Вместе с тем даже поверхностное ознакомление с решением свидетельствует о том, что в его основу были положены результаты "британского публичного" расследования. Российские оценки этой непрозрачной, несостязательной и от начала до конца политизированной процедуры хорошо известны», — заявили в посольстве.

Ранее ЕСПЧ вынес решение, в соответствии с которым российское государство должно выплатить 100 000 евро вдове Литвиненко Марии Картер (Марине Литвиненко). 

В заключении суда говорится, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. ЕСПЧ счел, что именно они отравили Литвиненко радиоактивным веществом полоний-210. Вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Согласно утверждению ЕСПЧ, Россия не провела надлежащего расследования и российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.

Александр Литвиненко в 2000 г. бежал в Великобританию после возбуждения против него в России нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Генпрокуратура России утверждала, что обвинения в отношении Лугового и Ковтуна сфабрикованы.

Ранее по теме: Песков назвал голословными обвинения ЕСПЧ в адрес России по делу Литвиненко

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных