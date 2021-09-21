Песков назвал голословными обвинения ЕСПЧ в адрес России по делу Литвиненко
Россия считает голословными утверждения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в ответственности России за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословны. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», — сказал Песков журналистам.
Ранее ЕСПЧ вынес решение, в соответствии с которым Россия должна выплатить 100 тыс. евро вдове Литвиненко Марии Картер (Марине Литвиненко).
В заключении суда говорится, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. ЕСПЧ счел, что именно они отравили Литвиненко радиоактивным веществом полоний-210. Вердикт ЕСПЧ основывается в том числе на результатах британского расследования. Согласно утверждению ЕСПЧ, Россия не провела надлежащего расследования и российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству или опровергнуть материалы британского следствия.
Александр Литвиненко в 2000 г. бежал в Великобританию после возбуждения против него в России нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Генпрокуратура России утверждала, что обвинения в отношении Лугового и Ковтуна «сфабрикованы».