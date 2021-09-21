Песков назвал голословными обвинения ЕСПЧ в адрес России по делу Литвиненко

Александр Литвиненко в 2000 г. бежал в Великобританию после возбуждения против него в России нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Генпрокуратура России утверждала, что обвинения в отношении Лугового и Ковтуна «сфабрикованы».