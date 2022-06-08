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Times: адвокаты Абрамовича назвали санкции против него дискриминацией

Ведомости

Адвокаты бизнесмена Романа Абрамовича назвали санкции в отношении него дискриминационными, непропорциональными и основанными на ложных утверждениях о его близости к президенту России Владимиру Путину, сообщила газета Times со ссылкой на документы, поданные в суд в Люксембурге для обжалования санкций ЕС. Считается, что подобные документы были предоставлены британскому правительству.

Адвокаты Абрамовича заявили, что за последние 20 лет он заплатил в Великобритании налоги на 1,75 млрд фунтов стерлингов. В 2019-2020 гг. он и его бизнес уплатили более 41 млн фунтов стерлингов налогов, гербового сбора и взносов на социальное страхование. «Это ставит Абрамовича в число 25 крупнейших налогоплательщиков в этом году», — отметили адвокаты бизнесмена.

В одном из документов, направленных ЕС, говорится, что Абрамович приобрел свое состояние до того, как Путин стал президентом, и ранее отрицал и оспаривал обвинения в финансовых связях с российским правительством. По данным издания, к заявлению Абрамовича приложено письмо главы делегации Украины на мирных переговорах Давида Арахамии, который рассказал, что при содействии Абрамовича удалось достичь договоренностей об открытии гуманитарных переговоров, по которым эвакуировали более 400 000 мирных жителей.

10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. 31 мая стало известно, что Абрамович подал иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции из-за введения против него санкций.

После попадания под ограничения Абрамович решил продать свой футбольный клуб «Челси», а вырученные деньги пообещал направить на помощь Украине. 26 мая сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли была официально согласована и закрыта. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, или около $5,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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