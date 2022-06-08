Times: адвокаты Абрамовича назвали санкции против него дискриминацией

В одном из документов, направленных ЕС, говорится, что Абрамович приобрел свое состояние до того, как Путин стал президентом, и ранее отрицал и оспаривал обвинения в финансовых связях с российским правительством. По данным издания, к заявлению Абрамовича приложено письмо главы делегации Украины на мирных переговорах Давида Арахамии, который рассказал, что при содействии Абрамовича удалось достичь договоренностей об открытии гуманитарных переговоров, по которым эвакуировали более 400 000 мирных жителей.