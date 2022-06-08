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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в июне

Ведомости

В связи с празднованием Дня России выходные продлятся три дня — с 11 по 13 июня, сообщила пресс-служба Роструда. Затем россиян ждет короткая рабочая неделя.

«Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сообщили в ведомстве.

В Роструде напомнили, что работодатели не имеют права снижать зарплату работникам, которые получают оклад. Работникам со сдельной оплатой труда, которые не работали в выходные, должны выплатить дополнительное вознаграждение. Размер выплаты устанавливается в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном правовом акте, говорится в сообщении.

Следующие длинные выходные в России пройдут с 4 по 6 ноября в связи с Днем народного единства. Рабочая неделя перед этими выходными будет четырехдневной. Также в 2022 г. 31 декабря будет выходным днем — праздник выпал на субботу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных