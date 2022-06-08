Роструд напомнил о длинных выходных в июне
В связи с празднованием Дня России выходные продлятся три дня — с 11 по 13 июня, сообщила пресс-служба Роструда. Затем россиян ждет короткая рабочая неделя.
«Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сообщили в ведомстве.
В Роструде напомнили, что работодатели не имеют права снижать зарплату работникам, которые получают оклад. Работникам со сдельной оплатой труда, которые не работали в выходные, должны выплатить дополнительное вознаграждение. Размер выплаты устанавливается в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном правовом акте, говорится в сообщении.
Следующие длинные выходные в России пройдут с 4 по 6 ноября в связи с Днем народного единства. Рабочая неделя перед этими выходными будет четырехдневной. Также в 2022 г. 31 декабря будет выходным днем — праздник выпал на субботу.