Минпромторг опроверг нехватку хроматографических колонок для разработки лекарств
В Минпромторг не поступало никакой информации о недостатке на рынке России оборудования для фармацевтических компаний, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«При возникновении временного дефицита этой продукции Минпромторгом России может быть расширен список товаров, которые можно будет ввозить в страну через механизм параллельного импорта, который позволит обеспечить необходимыми товарами рынок», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что совместно с производителями уже прорабатывает вопрос расширения имеющихся производственных мощностей. Одним из работающих в этом направлении предприятий является ООО НПФ «Мета-хром», которое занимается выпуском широкого спектра хроматографического оборудования.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex. Такие устройства нужны при разработке новых препаратов и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств. У некоторых производителей запасов хватит в лучшем случае на полгода.
В российских фармкомпаниях также отметили, что продолжают поставки устройств через третьи страны. Из-за нарушения механизмов поставок колонки подорожали на 30-50% и увеличились сроки поставок. Некоторые производители вынуждены закупать устройства у сторонних поставщиков, а часть компаний испытывают колонки китайских производителей.