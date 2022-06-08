Минпромторг опроверг нехватку хроматографических колонок для разработки лекарств

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex. Такие устройства нужны при разработке новых препаратов и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств. У некоторых производителей запасов хватит в лучшем случае на полгода.