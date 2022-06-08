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Общество

Минпромторг опроверг нехватку хроматографических колонок для разработки лекарств

Ведомости

В Минпромторг не поступало никакой информации о недостатке на рынке России оборудования для фармацевтических компаний, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При возникновении временного дефицита этой продукции Минпромторгом России может быть расширен список товаров, которые можно будет ввозить в страну через механизм параллельного импорта, который позволит обеспечить необходимыми товарами рынок», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что совместно с производителями уже прорабатывает вопрос расширения имеющихся производственных мощностей. Одним из работающих в этом направлении предприятий является ООО НПФ «Мета-хром», которое занимается выпуском широкого спектра хроматографического оборудования.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex. Такие устройства нужны при разработке новых препаратов и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств. У некоторых производителей запасов хватит в лучшем случае на полгода. 

В российских фармкомпаниях также отметили, что продолжают поставки устройств через третьи страны. Из-за нарушения механизмов поставок колонки подорожали на 30-50% и увеличились сроки поставок. Некоторые производители вынуждены закупать устройства у сторонних поставщиков, а часть компаний испытывают колонки китайских производителей.

Ранее по теме: Фармкомпании сообщили о нехватке приборов для контроля качества лекарств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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