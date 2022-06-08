Фармкомпании сообщили о нехватке приборов для контроля качества лекарств

В Agilent сообщили, что закрыли бизнес в России 23 мая. Merck отказалась от комментариев — в марте компания заявила, что ограничит операции в России. Японская Shimadzu также объявляла о сокращении своей деятельности в России, Белоруссии и на Украине. В Waters, Phenomenex и Macherey-Nagel не ответили на запросы издания.