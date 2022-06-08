Фармкомпании сообщили о нехватке приборов для контроля качества лекарств
Российским фармкомпаниям не хватает хроматографических колонок для контроля качества производимых лекарств, потому что иностранные компании приостановили их поставки или ограничили ввоз в Россию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких фармпроизводителей. Такие устройства также используются при разработке препаратов.
Президент «Активного компонента» Александр Семенов рассказал, что запасов хроматографических колонок у компании хватит на 3-6 месяцев. Основные производители таких устройств — американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а также немецкие Merck и Macherey-Nagel, рассказали в «Химмеде». Старший менеджер по продажам «Аквахром» (дистрибутор Waters) Алексей Карташов заявил изданию, что производитель прекратил поставки в Россию в начале марта. В конце февраля такое решение приняла Phenomenex, рассказал менеджер одной из дистрибуторских компаний.
В Agilent сообщили, что закрыли бизнес в России 23 мая. Merck отказалась от комментариев — в марте компания заявила, что ограничит операции в России. Японская Shimadzu также объявляла о сокращении своей деятельности в России, Белоруссии и на Украине. В Waters, Phenomenex и Macherey-Nagel не ответили на запросы издания.
В российских фармкомпаниях отметили, что продолжают поставки устройств через третьи страны. Из-за нарушения механизмов поставок колонки подорожали на 30-50% и увеличились сроки поставок. Некоторые производители вынуждены закупать устройства у сторонних поставщиков, а часть компаний испытывают колонки китайских производителей. Два дистрибутора сообщили, что гораздо серьезней может стать проблема с хроматографами, поставки которых запрещены ЕС. Из-за этого многие фармкомпании не смогут обновить это оборудование и получить сервисное обслуживание, отметил источник издания.