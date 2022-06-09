Власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности в Курской области продлили до 22 июня, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня», — рассказал Старовойт. Он призвал жителей региона быть бдительными и сообщать о подозрительных людях или предметах в полицию.
В середине апреля 6 из 7 российских регионов, граничащих с Украиной, объявили «желтый» уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ. 6 июня Старовойт сообщил об обстреле села Теткино со стороны Украины. По его словам, удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям. Мирные жители не пострадали.