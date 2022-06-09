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Общество

Власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности в Курской области продлили до 22 июня, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня», — рассказал Старовойт. Он призвал жителей региона быть бдительными и сообщать о подозрительных людях или предметах в полицию.

В середине апреля 6 из 7 российских регионов, граничащих с Украиной, объявили «желтый» уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ. 6 июня Старовойт сообщил об обстреле села Теткино со стороны Украины. По его словам, удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям. Мирные жители не пострадали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных