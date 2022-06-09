Власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

«Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня», — рассказал Старовойт. Он призвал жителей региона быть бдительными и сообщать о подозрительных людях или предметах в полицию.