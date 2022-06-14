Песков подтвердил отказ России исполнять решения ЕСПЧ

11 июня президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о неисполнении решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 г., когда РФ решила выйти из Совета Европы. По решениям, принятым раньше этой даты, Россия продолжит выплаты, они будут осуществляться в рублях на счета в российских банках. Кроме того, постановления ЕСПЧ нельзя будет считать основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. Документ предусматривает создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.