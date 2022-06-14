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Песков подтвердил отказ России исполнять решения ЕСПЧ

Ведомости

Россия больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в том числе по жалобам НКО-иноагентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть никакого комментария, после известного нашего документа, который был подписан президентом, Российская Федерация не исполняет этих решений больше», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос про решение ЕСПЧ по жалобам российских НКО-иноагентов.

11 июня президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о неисполнении решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 г., когда РФ решила выйти из Совета Европы. По решениям, принятым раньше этой даты, Россия продолжит выплаты, они будут осуществляться в рублях на счета в российских банках. Кроме того, постановления ЕСПЧ нельзя будет считать основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. Документ предусматривает создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Ранее сегодня ЕСПЧ опубликовал решение по жалобам 73 российских НКО, согласно которому суд установил «нарушения прав человека» в российском законодательстве об иностранных агентах. В частности, суд определил, что Россия должна была выплатить заявителям 292 090 евро в качестве компенсации материального ущерба, 730 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 118 854 евро в качестве возмещения судебных расходов и издержек.

Ассоциация юристов России (АЮР) тем временем запустила процесс создания альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека, сообщил председатель организации Сергей Степашин. По его словам, есть три варианта создания суда — на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества. Степашин тогда добавил, что рабочая группа будет собрана до конца июня. В нее войдут в том числе представители Минюста, Следственного комитета и администрации президента.

3 июня в интервью «Ведомостям» Степашин пояснил, что работа над защитой прав человека должна идти в двух направлениях – как внутри страны, так и вне ее: «Внутри страны - это совершенно очевидно. А мы хотим все-таки расширить географию. По сути дела, это альтернатива ЕСПЧ, поэтому здесь важна серьезная дипломатическая работа», – заявил он.

Ранее по теме: Россию просят выплатить почти 1,5 млн евро по вступившим в силу решениям ЕСПЧ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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