Россию просят выплатить почти 1,5 млн евро по вступившим в силу решениям ЕСПЧ

Как пояснила «Ведомостям» адвокат Ольга Гнездилова, которая специализируется на сопровождении дел россиян в ЕСПЧ, Европейский суд может принимать решения, которые вступают в силу немедленно. Но это должно быть оговорено в самом постановлении, при этом стандартный срок вступления в силу решения ЕСПЧ – три месяца и этот срок может увеличиться, добавила она.