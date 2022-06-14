Россию просят выплатить почти 1,5 млн евро по вступившим в силу решениям ЕСПЧ

Россию просят выплатить почти 1,5 млн евро по вступившим в силу решениям ЕСПЧПрезидент Владимир Путин уже подписал закон, который снимает со страны такие обязательства
Общая сумма компенсаций по решениям ЕСПЧ, вступившим в силу с 16 марта 2022 г., даты исключения России из Совета Европы (СЕ), составляет 1 419 171 евро. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель департамента коммуникаций СЕ со ссылкой на информацию департамента исполнения решений ЕСПЧ.
Это общая сумма по 56 окончательным решениям Страсбургского суда, также за этот период в силу вступили три мировых соглашения. Число не вступивших в силу постановлений ЕСПЧ представитель департамента коммуникаций СЕ не назвал.
Как пояснила «Ведомостям» адвокат Ольга Гнездилова, которая специализируется на сопровождении дел россиян в ЕСПЧ, Европейский суд может принимать решения, которые вступают в силу немедленно. Но это должно быть оговорено в самом постановлении, при этом стандартный срок вступления в силу решения ЕСПЧ – три месяца и этот срок может увеличиться, добавила она.