Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Россию просят выплатить почти 1,5 млн евро по вступившим в силу решениям ЕСПЧ

Президент Владимир Путин уже подписал закон, который снимает со страны такие обязательства
Валерия Мишина
FREDERICK FLORIN / AFP

Общая сумма компенсаций по решениям ЕСПЧ, вступившим в силу с 16 марта 2022 г., даты исключения России из Совета Европы (СЕ), составляет 1 419 171 евро. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель департамента коммуникаций СЕ со ссылкой на информацию департамента исполнения решений ЕСПЧ.

Это общая сумма по 56 окончательным решениям Страсбургского суда, также за этот период в силу вступили три мировых соглашения. Число не вступивших в силу постановлений ЕСПЧ представитель департамента коммуникаций СЕ не назвал.

Как пояснила «Ведомостям» адвокат Ольга Гнездилова, которая специализируется на сопровождении дел россиян в ЕСПЧ, Европейский суд может принимать решения, которые вступают в силу немедленно. Но это должно быть оговорено в самом постановлении, при этом стандартный срок вступления в силу решения ЕСПЧ – три месяца и этот срок может увеличиться, добавила она.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных