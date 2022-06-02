Сергей Степашин предложил «расширить географию» защиты Россией прав человека

Сергей Степашин предложил «расширить географию» защиты Россией прав человекаАЮР предлагает создать международный суд на пространстве БРИКС, СНГ или ЕАЭС
Конституционный суд (КС) сможет заниматься защитой прав человека только внутри страны, а России в любом случае нужна еще одна международная площадка. Об этом «Ведомостям» сказал председатель Ассоциации юристов России (АЮР), бывший министр юстиции Сергей Степашин. Он уточнил, что АЮР уже приступила к работе над созданием такого альтернативного суда.
«Мы вышли из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а защищать права человека надо: и наших граждан, и тех, кто находится за рубежом, и тех, кто находится на Украине», – заявил Степашин, уточнив, что никто не собирается выбрасывать «многие постулаты ЕСПЧ». По его словам, площадкой для создания альтернативного суда будет либо БРИКС, либо СНГ, либо Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Ранее об этом говорили и другие высокопоставленные политики, к примеру спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала создать суд СНГ.
На вопрос о судьбе КС как альтернативы ЕСПЧ Степашин ответил, что он может продолжить заниматься защитой прав человека, но в России. «Этим готов заниматься [также] Совет по правам человека при президенте, готов КС, готов Верховный суд, готова Генпрокуратура. Но это касается только нашей страны. Юрисдикция КС на другие страны не распространяется. Вот в чем разница», – сказал он «Ведомостям».
Степашин пояснил, что работа над защитой прав человека должна идти в двух направлениях – как внутри страны, так и вне ее: «Внутри страны это совершенно очевидно. А мы хотим все-таки расширить географию. По сути дела, это альтернатива ЕСПЧ, поэтому здесь важна серьезная дипломатическая работа», – заявил Степашин.
16 марта, когда Россией было принято решение о выходе из Совета Европы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что россияне вместо ЕСПЧ смогут обращаться в КС. О потенциале КС уровня ЕСПЧ говорил в интервью «Ведомостям» и судья КС в отставке Владимир Ярославцев: «По сути, КС и ЕСПЧ работают на одной стезе: мы так же решаем вопросы конкретного нормоконтроля по обращению граждан». При этом он признавал, что «специфика Европейского суда заключается в большей независимости от национальных органов».
С наличием у КС такого потенциала согласен и декан юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Сергей Белов. КС почти все время своего существования главным образом рассматривал дела о защите прав человека, сказал он «Ведомостям». Решения, касающиеся абстрактного нормоконтроля, были необходимы на начальной стадии существования КС, когда Конституция была новая и требовалось ее истолкование. Белов полагает, что небольшое количество дел попадало только в ЕСПЧ, не попадая при этом в российский КС: «Обычно люди используют все средства, если борются за права».
На следующей неделе в Госдуме планируют рассмотреть законопроекты, которые предполагают отказ России от исполнения решений ЕСПЧ, если они были приняты после 16 марта – в этот день Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении в нем членства России. Из Уголовно-процессуального кодекса предлагается исключить положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений. Также они не смогут стать основанием для возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.