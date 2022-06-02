Сергей Степашин предложил «расширить географию» защиты Россией прав человека

С наличием у КС такого потенциала согласен и декан юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Сергей Белов. КС почти все время своего существования главным образом рассматривал дела о защите прав человека, сказал он «Ведомостям». Решения, касающиеся абстрактного нормоконтроля, были необходимы на начальной стадии существования КС, когда Конституция была новая и требовалось ее истолкование. Белов полагает, что небольшое количество дел попадало только в ЕСПЧ, не попадая при этом в российский КС: «Обычно люди используют все средства, если борются за права».