Умер арестованный по делу о госизмене больной раком ученый Дмитрий Колкер
Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, умер в больнице, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение родных ученого в социальных сетях.
Они опубликовали телеграмму о смерти ученого: «2.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался».
Советский районный суд Новосибирска 30 июня арестовал Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене, ученый был задержан в больнице, где лечился от четвертой стадии рака, писал «Интерфакс».
«Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30 июня 2022 г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), до 29 августа 2022 г.», — говорилось в сообщении суда.
Сын Дмитрия Колкера Максим тогда пояснил, что ученый был задержан ФСБ в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния на фоне тяжелой стадии онкологического заболевания. Как передавал ТАСС, ученого вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». Колкер, по данным его родственников, читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверялось ФСБ. Его подозревали в передаче сведений этой стране.
Согласно сайту университета, специализация Дмитрия Колкера — физическая электроника. Колкер — доктор физико-математических наук, автор 112 научных работ и трех патентов. Также Колкер был научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН.