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Умер арестованный по делу о госизмене больной раком ученый Дмитрий Колкер

Ведомости

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, умер в больнице, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение родных ученого в социальных сетях.

Они опубликовали телеграмму о смерти ученого: «2.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался».

Советский районный суд Новосибирска 30 июня арестовал Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене, ученый был задержан в больнице, где лечился от четвертой стадии рака, писал «Интерфакс».

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«Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30 июня 2022 г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), до 29 августа 2022 г.», — говорилось в сообщении суда.

Сын Дмитрия Колкера Максим тогда пояснил, что ученый был задержан ФСБ в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния на фоне тяжелой стадии онкологического заболевания. Как передавал ТАСС, ученого вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». Колкер, по данным его родственников, читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверялось ФСБ. Его подозревали в передаче сведений этой стране.

Согласно сайту университета, специализация Дмитрия Колкера — физическая электроника. Колкер — доктор физико-математических наук, автор 112 научных работ и трех патентов. Также Колкер был научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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