Умер арестованный по делу о госизмене больной раком ученый Дмитрий Колкер

Сын Дмитрия Колкера Максим тогда пояснил, что ученый был задержан ФСБ в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния на фоне тяжелой стадии онкологического заболевания. Как передавал ТАСС, ученого вывезли на самолете в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». Колкер, по данным его родственников, читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверялось ФСБ. Его подозревали в передаче сведений этой стране.