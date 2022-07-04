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Число компаний с удаленным режимом работы в России сократилось в два раза

Ведомости

За последние три месяца в России в два раза сократилось число компаний, сотрудники которых работают дистанционно, об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, сейчас только 11% компаний сохраняют для своих сотрудников удаленный режим работы. Еще три месяца назад их доля составляла 25%, а в марте пандемийного 2020 г. – 60%.

Наибольшее число компаний с удаленкой сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге – 15% и 13% соответственно. В регионах их доля не превышает 7%. При этом число сотрудников, которые продолжают работать дистанционно, в каждой компании также сокращается. Сейчас они составляют не более 10% от всего штата. Чаще всего на удаленке работают программисты, HR-менеджеры и бухгалтеры, реже всего – экономисты, сотрудники call-центра и дизайнеры, следует из результатов опроса.

Сервис по поиску работы SuperJob в рамках этого исследования опросил представителей 1000 компаний из всех российских регионов, опрос проводился с 1 по 30 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных