Число компаний с удаленным режимом работы в России сократилось в два раза

Наибольшее число компаний с удаленкой сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге – 15% и 13% соответственно. В регионах их доля не превышает 7%. При этом число сотрудников, которые продолжают работать дистанционно, в каждой компании также сокращается. Сейчас они составляют не более 10% от всего штата. Чаще всего на удаленке работают программисты, HR-менеджеры и бухгалтеры, реже всего – экономисты, сотрудники call-центра и дизайнеры, следует из результатов опроса.