Число компаний с удаленным режимом работы в России сократилось в два раза
Согласно опросу, сейчас только 11% компаний сохраняют для своих сотрудников удаленный режим работы. Еще три месяца назад их доля составляла 25%, а в марте пандемийного 2020 г. – 60%.
Наибольшее число компаний с удаленкой сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге – 15% и 13% соответственно. В регионах их доля не превышает 7%. При этом число сотрудников, которые продолжают работать дистанционно, в каждой компании также сокращается. Сейчас они составляют не более 10% от всего штата. Чаще всего на удаленке работают программисты, HR-менеджеры и бухгалтеры, реже всего – экономисты, сотрудники call-центра и дизайнеры, следует из результатов опроса.
Сервис по поиску работы SuperJob в рамках этого исследования опросил представителей 1000 компаний из всех российских регионов, опрос проводился с 1 по 30 июня.