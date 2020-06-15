Плюсы и минусы удаленной работы

Одно из самых известных исследований, посвященных переходу на удаленную работу, описывало результаты эксперимента в одном из крупных колл-центров Китая, где части работников было предложено перейти на работу из дома. В результате производительность их труда выросла на 9% за счет как увеличения производительности, так и сокращения простоев – за счет сокращения перерывов во время рабочего дня и количества дней на больничном. И удовлетворенность сотрудников существенно возросла, а текучесть кадров сократилась в 2 раза.