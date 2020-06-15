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Плюсы и минусы удаленной работы

Живое общение не всегда можно заменить телеконференциями
Рубен Ениколопов , экономист, ректор Российской экономической школы
Мы увидим существенный рост смешанной организации работы, когда сотрудники часть недели работают удаленно, но все равно периодически встречаются вживую, чтобы поработать в команде

Коронакризис внес существенные изменения в организацию работы гигантского количества людей. Существенная часть работников перешла на удаленную работу из дома. Основным вопросом остается, будут эти изменения временными или существенная часть сотрудников так и останется на удаленной или смешанной работе. И хотя уровень неопределенности по-прежнему крайне высокий и все детали будущей организации труда еще сложно представить, очертания будущего можно понять, если проанализировать тренды, которые наблюдались еще до пришествия коронавируса.

Одно из самых известных исследований, посвященных переходу на удаленную работу, описывало результаты эксперимента в одном из крупных колл-центров Китая, где части работников было предложено перейти на работу из дома. В результате производительность их труда выросла на 9% за счет как увеличения производительности, так и сокращения простоев – за счет сокращения перерывов во время рабочего дня и количества дней на больничном. И удовлетворенность сотрудников существенно возросла, а текучесть кадров сократилась в 2 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных