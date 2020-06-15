Плюсы и минусы удаленной работы

Плюсы и минусы удаленной работыЖивое общение не всегда можно заменить телеконференциями
Мы увидим существенный рост смешанной организации работы, когда сотрудники часть недели работают удаленно, но все равно периодически встречаются вживую, чтобы поработать в команде
Коронакризис внес существенные изменения в организацию работы гигантского количества людей. Существенная часть работников перешла на удаленную работу из дома. Основным вопросом остается, будут эти изменения временными или существенная часть сотрудников так и останется на удаленной или смешанной работе. И хотя уровень неопределенности по-прежнему крайне высокий и все детали будущей организации труда еще сложно представить, очертания будущего можно понять, если проанализировать тренды, которые наблюдались еще до пришествия коронавируса.
Одно из самых известных исследований, посвященных переходу на удаленную работу, описывало результаты эксперимента в одном из крупных колл-центров Китая, где части работников было предложено перейти на работу из дома. В результате производительность их труда выросла на 9% за счет как увеличения производительности, так и сокращения простоев – за счет сокращения перерывов во время рабочего дня и количества дней на больничном. И удовлетворенность сотрудников существенно возросла, а текучесть кадров сократилась в 2 раза.