Алиханов усомнился в необходимости переименования Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион не нуждается в переименовании, поскольку этот шаг не принесет какой-либо пользы.
Ранее сегодня глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. «Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — написал он в своем Telegram-канале.
«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — сказал Алиханов «РИА Новостям». «В чем основной смысл, не очень понятно», — добавил губернатор.
Город был основан в 1255 г. рыцарями Тевтонского ордена как крепость и назван Кёнигсберг, что в переводе означает «королевская гора». После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 г. северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со своей столицей Кёнигсбергом временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза. В 1946 г. город был переименован в Калининград в честь председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина.