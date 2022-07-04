Алиханов усомнился в необходимости переименования Калининградской области

Город был основан в 1255 г. рыцарями Тевтонского ордена как крепость и назван Кёнигсберг, что в переводе означает «королевская гора». После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 г. северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со своей столицей Кёнигсбергом временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза. В 1946 г. город был переименован в Калининград в честь председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина.