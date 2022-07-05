Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

3 июля губернатор сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. По его данным, основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом, было повреждено несколько домов, однако никто из жителей не пострадал. Российские военные подавили атаку ответным огнем. Ранее в тот же день Старовойт заявлял, что российские ПВО сбили два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» на подлете к Курску, в результате никто не пострадал.