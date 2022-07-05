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Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

Ведомости

Деревня Марково и поселок Теткино в Курской области подверглись артиллерийскому обстрелу утром 5 июля, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино», — заявил Старовойт.

3 июля губернатор сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. По его данным, основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом, было повреждено несколько домов, однако никто из жителей не пострадал. Российские военные подавили атаку ответным огнем. Ранее в тот же день Старовойт заявлял, что российские ПВО сбили два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» на подлете к Курску, в результате никто не пострадал.

Об атаках заявляли и другие приграничные регионы. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 3 июля в Белгороде в результате ракетного обстрела ночью погибли пять человек. Минобороны сообщило, что Киев ударил по Белгороду ракетами «Точка-У», российские ПВО сбили их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных