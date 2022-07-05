Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны Украины
Деревня Марково и поселок Теткино в Курской области подверглись артиллерийскому обстрелу утром 5 июля, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино», — заявил Старовойт.
3 июля губернатор сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. По его данным, основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом, было повреждено несколько домов, однако никто из жителей не пострадал. Российские военные подавили атаку ответным огнем. Ранее в тот же день Старовойт заявлял, что российские ПВО сбили два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» на подлете к Курску, в результате никто не пострадал.
Об атаках заявляли и другие приграничные регионы. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 3 июля в Белгороде в результате ракетного обстрела ночью погибли пять человек. Минобороны сообщило, что Киев ударил по Белгороду ракетами «Точка-У», российские ПВО сбили их.