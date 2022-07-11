ООН: население Земли достигнет 8 млрд человек к ноябрю 2022 года

В ООН рассказали, что в 2020 г. глобальные темпы прироста населения впервые с 1950 г. упали ниже 1% в год. В организации спрогнозировали рос населения до 8,5 млрд человек к 2030 г. В 2050 г. на Земле будет жить 9,7 млрд человек, а в 2100-м — 10,4 млрд, добавили в ООН. По мнению организации, к 2050 г. более половины прогнозируемого прироста будет сосредоточено в восьми странах: Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Танзании. Согласно прогнозу ООН, Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну примерно к 2027 г.