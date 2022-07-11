ООН: население Земли достигнет 8 млрд человек к ноябрю 2022 года
Население Земли увеличится до 8 млрд человек к ноябрю этого года, сообщил департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. В организации отметили, что население планеты продолжает расти, однако темпы прироста замедляются.
В ООН рассказали, что в 2020 г. глобальные темпы прироста населения впервые с 1950 г. упали ниже 1% в год. В организации спрогнозировали рос населения до 8,5 млрд человек к 2030 г. В 2050 г. на Земле будет жить 9,7 млрд человек, а в 2100-м — 10,4 млрд, добавили в ООН. По мнению организации, к 2050 г. более половины прогнозируемого прироста будет сосредоточено в восьми странах: Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Танзании. Согласно прогнозу ООН, Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну примерно к 2027 г.
ООН сообщила о преодолении отметки в 7 млрд жителей Земли 31 октября 2011 г. Семимиллиардный житель планеты родился в Калининграде в 00:02 в присутствии наблюдателей ООН. По данным «России 24», это был Петр Алексеевич Николаев, который родился с ростом 50 см и весом 3060 г.
8 июля РБК рассказал, что Минтруд и НИУ ВШЭ заявили о рисках сокращения рождаемости в России в перспективе до 2024 г. Эксперты рассказали, что рождаемость может сократиться из-за уменьшения количества женщин в возрасте 20-29 лет, на которых приходится 44,1% всех рождений детей. Также на рождаемость могут повлиять структурные изменения на рынке труда. Из-за неопределенности на рынке труда представители среднего класса отказываются от рождения детей.
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