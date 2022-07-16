Газета
Общество

Узбекистан восстановит автобусное сообщение с Россией

Ведомости

Регулярное автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном возобновится с 18 июля, сообщили в субботу в министерстве транспорта Узбекистана. Из Ташкента начиная со следующей недели может будет уехать в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Маршрут Ташкент - Москва будет выполняться по понедельникам и четвергам в 12:00. Стоимость билета по направлению составляет 1 млн сумов (около 5200 руб.), сообщили в ведомстве. В Казань пассажиров начнут возить по вторникам и пятницам с автовокзала Ташкента в 11:00. Стоимость билетов составит 800 000 сумов.

Ранее по теме: Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня

В Санкт-Петербург рейсы запланированы по средам и субботам в 16:00, поездка обойдется в 1,25 млн сумов. Маршруты будут обслуживать автобусы Yutong ООО «Узавтотранс сервис».

Оперштаб по борьбе с коронавирусом с 14 июня решил возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград. Сообщалось, что поезда будут ходить раз в неделю по каждому маршруту. В марте Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран, в том числе Узбекистан.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных