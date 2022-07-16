Узбекистан восстановит автобусное сообщение с Россией

Оперштаб по борьбе с коронавирусом с 14 июня решил возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград. Сообщалось, что поезда будут ходить раз в неделю по каждому маршруту. В марте Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран, в том числе Узбекистан.