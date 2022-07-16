Узбекистан восстановит автобусное сообщение с Россией
Регулярное автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном возобновится с 18 июля, сообщили в субботу в министерстве транспорта Узбекистана. Из Ташкента начиная со следующей недели может будет уехать в Москву, Санкт-Петербург и Казань.
Маршрут Ташкент - Москва будет выполняться по понедельникам и четвергам в 12:00. Стоимость билета по направлению составляет 1 млн сумов (около 5200 руб.), сообщили в ведомстве. В Казань пассажиров начнут возить по вторникам и пятницам с автовокзала Ташкента в 11:00. Стоимость билетов составит 800 000 сумов.
В Санкт-Петербург рейсы запланированы по средам и субботам в 16:00, поездка обойдется в 1,25 млн сумов. Маршруты будут обслуживать автобусы Yutong ООО «Узавтотранс сервис».
Оперштаб по борьбе с коронавирусом с 14 июня решил возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград. Сообщалось, что поезда будут ходить раз в неделю по каждому маршруту. В марте Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран, в том числе Узбекистан.