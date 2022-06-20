Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня
Финляндия не будет продлевать COVID-ограничения на перемещение граждан через границу с 30 июня, поэтому граница для туризма с Россией также будет открыта, следует из заявления финского МВД.
«Ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы», — отмечается в заявлении.
В ведомстве ожидают, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран, в том числе на восточной (российской) границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз, уточнили в МВД.
Границы Финляндии для туризма из России были закрыты, ограничения продлевались в течении уже двух лет из-за пандемии COVID-19. Между странами в настоящее время действует только автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле. Авиасообщение и железнодорожные пассажирские перевозки в настоящее время приостановлены.