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МВД Финляндии хочет построить заграждения на границе с Россией

Ведомости

Министерство внутренних дел Финляндии разработало поправки к закону о пограничной службе, которые подготовят страну к попыткам влияния с помощью миграции, сообщается на сайте ведомства. Поправки в том числе предусматривают строительство заграждений на восточной границе Финляндии – на границе с Россией.

Правительство уже представило пакет поправок парламенту. В МВД сообщили, что изменения законодательства усилят безопасность границы за счет повышения способности пограничников готовиться к нарушениям и реагировать на них.

«Сейчас на финской границе спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности границ», – заявила министр внутренних дел страны Криста Микконен.

В закон будут добавлены положения о строительстве заграждений в пограничной зоне. Со ссылкой на доклад правительства в МВД сообщают, что в связи с изменениями обстановки «Финляндия готовится подвергнуться исключительным, широкомасштабным и сложным средствам гибридного влияния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе». Власти ожидают, что миграция может быть использована как средство политического давления.

«Позднее правительство примет решение о пограничных заграждениях на критических участках восточной границы на основе отчета пограничной службы Финляндии», – пообещала министр.

Поправки предполагают централизацию приема заявлений о предоставлении убежища в отдельных пограничных пунктах. В ведомстве напоминают, что пересечение границы за пределами открытых пунктов пропуска уже запрещено. Финские власти планируют также внести поправки в закон об иностранцах, что позволит обрабатывать необоснованные ходатайства о предоставлении убежища на границе или вблизи нее, чтобы предотвратить перемещение таких заявителей по стране или в пределах Евросоюза.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генсекретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в НАТО. На саммите ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что вступление двух стран в НАТО не создает угрозы, но «вызовет ответную реакцию».

2 июня Финляндия продлила до 30 июня ограничения на пересечение своих границ, в том числе с Россией, в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных