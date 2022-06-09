МВД Финляндии хочет построить заграждения на границе с Россией
Министерство внутренних дел Финляндии разработало поправки к закону о пограничной службе, которые подготовят страну к попыткам влияния с помощью миграции, сообщается на сайте ведомства. Поправки в том числе предусматривают строительство заграждений на восточной границе Финляндии – на границе с Россией.
Правительство уже представило пакет поправок парламенту. В МВД сообщили, что изменения законодательства усилят безопасность границы за счет повышения способности пограничников готовиться к нарушениям и реагировать на них.
«Сейчас на финской границе спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам. Поправка к закону о пограничной охране является одной из нескольких мер правительства по укреплению безопасности границ», – заявила министр внутренних дел страны Криста Микконен.
В закон будут добавлены положения о строительстве заграждений в пограничной зоне. Со ссылкой на доклад правительства в МВД сообщают, что в связи с изменениями обстановки «Финляндия готовится подвергнуться исключительным, широкомасштабным и сложным средствам гибридного влияния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе». Власти ожидают, что миграция может быть использована как средство политического давления.
«Позднее правительство примет решение о пограничных заграждениях на критических участках восточной границы на основе отчета пограничной службы Финляндии», – пообещала министр.
Поправки предполагают централизацию приема заявлений о предоставлении убежища в отдельных пограничных пунктах. В ведомстве напоминают, что пересечение границы за пределами открытых пунктов пропуска уже запрещено. Финские власти планируют также внести поправки в закон об иностранцах, что позволит обрабатывать необоснованные ходатайства о предоставлении убежища на границе или вблизи нее, чтобы предотвратить перемещение таких заявителей по стране или в пределах Евросоюза.
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генсекретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в НАТО. На саммите ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что вступление двух стран в НАТО не создает угрозы, но «вызовет ответную реакцию».
2 июня Финляндия продлила до 30 июня ограничения на пересечение своих границ, в том числе с Россией, в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.