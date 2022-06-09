МВД Финляндии хочет построить заграждения на границе с Россией

В закон будут добавлены положения о строительстве заграждений в пограничной зоне. Со ссылкой на доклад правительства в МВД сообщают, что в связи с изменениями обстановки «Финляндия готовится подвергнуться исключительным, широкомасштабным и сложным средствам гибридного влияния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе». Власти ожидают, что миграция может быть использована как средство политического давления.