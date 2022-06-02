Финляндия на месяц продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19

«Въезжающим из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе нужно предъявить действительный сертификат о полном курсе вакцинации одобренными в Финляндии вакцинами или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19», — говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что это требование относится ко всем, кто был рожден в 2006 г. и ранее.