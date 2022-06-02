Финляндия на месяц продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19
Финляндия продлила до 30 июня ограничения на пересечение своих границ, в том числе с Россией, в связи с продолжающейся пандемией COVID-19, говорится на сайте финского МВД.
«Въезжающим из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе нужно предъявить действительный сертификат о полном курсе вакцинации одобренными в Финляндии вакцинами или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19», — говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что это требование относится ко всем, кто был рожден в 2006 г. и ранее.
Въезд в Финляндию разрешен без ограничений для жителей стран и регионов, включенных в «зеленый список» ЕС. Под странами «зеленого списка» подразумеваются страны с достаточно хорошей эпидемиологической обстановкой.
Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты, ограничения регулярно продлеваются в течение уже двух лет. Между странами в настоящее время действует только автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле. Авиасообщение и железнодорожные пассажирские перевозки в настоящее время приостановлены.