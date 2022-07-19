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WP: Байден может объявить чрезвычайную климатическую ситуацию в США

Ведомости

Президент США Джо Байден на этой неделе может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации, пишет издание The Washington Post со ссылкой на три источника в Белом доме.

«Байден рассматривает возможность объявления в стране чрезвычайной климатической ситуации уже на этой неделе, чтобы успеть реализовать свои планы в области климата, так как переговоры на Капитолийском холме зашли в тупик», — сообщается в материале.

Если будет введен режим чрезвычайной климатической ситуации, то США смогут прекратить экспорт сырой нефти, будет введено ограничение на бурение морских нефтяных и газовых скважин. Также это обяжет Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям увеличить использование возобновляемых источников энергии.

Отмечается, что президенту США сейчас необходимо найти «непростой баланс» между непростой ситуацией с климатом и экономикой страны: цены на нефть и газ в США значительно выросли.

Демократическая партия планировала направить $500 млн на программу по сокращению выбросов углерода и развития новых технологий, в том числе и в отрасль электромобилей. Однако инициатива встретила противодействие в сенате конгресса: сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что поддержит пакет бюджетных инициатив только в случае, если из него будут исключены пункты расходов на борьбу с изменением климата.

В 2021 г. Джо Байден дал обещание сократить выбросы парниковых газов в США на 50-52% по сравнению с 2005 г. Программа должна была быть реализована в 2030 г. Однако достижение данной цели требует изменений в экономике страны: необходимо появление большего числа электрокаров на дорогах, преобразование ключевых отраслей, чтобы они переходили на использование возобновляемых источников энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных