WP: Байден может объявить чрезвычайную климатическую ситуацию в США
Президент США Джо Байден на этой неделе может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации, пишет издание The Washington Post со ссылкой на три источника в Белом доме.
«Байден рассматривает возможность объявления в стране чрезвычайной климатической ситуации уже на этой неделе, чтобы успеть реализовать свои планы в области климата, так как переговоры на Капитолийском холме зашли в тупик», — сообщается в материале.
Если будет введен режим чрезвычайной климатической ситуации, то США смогут прекратить экспорт сырой нефти, будет введено ограничение на бурение морских нефтяных и газовых скважин. Также это обяжет Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям увеличить использование возобновляемых источников энергии.
Отмечается, что президенту США сейчас необходимо найти «непростой баланс» между непростой ситуацией с климатом и экономикой страны: цены на нефть и газ в США значительно выросли.
Демократическая партия планировала направить $500 млн на программу по сокращению выбросов углерода и развития новых технологий, в том числе и в отрасль электромобилей. Однако инициатива встретила противодействие в сенате конгресса: сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что поддержит пакет бюджетных инициатив только в случае, если из него будут исключены пункты расходов на борьбу с изменением климата.
В 2021 г. Джо Байден дал обещание сократить выбросы парниковых газов в США на 50-52% по сравнению с 2005 г. Программа должна была быть реализована в 2030 г. Однако достижение данной цели требует изменений в экономике страны: необходимо появление большего числа электрокаров на дорогах, преобразование ключевых отраслей, чтобы они переходили на использование возобновляемых источников энергии.