WP: Байден может объявить чрезвычайную климатическую ситуацию в США

Демократическая партия планировала направить $500 млн на программу по сокращению выбросов углерода и развития новых технологий, в том числе и в отрасль электромобилей. Однако инициатива встретила противодействие в сенате конгресса: сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что поддержит пакет бюджетных инициатив только в случае, если из него будут исключены пункты расходов на борьбу с изменением климата.