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Общество

Посол РФ заявил об отказе некоторых британских клиник принимать россиян

Ведомости

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин прокомментировал случаи русофобии в Великобритании. В частности, в эфире телеканала «Россия 24» он заявил об отказе некоторых клиник принимать пациентов из России.

«Наиболее яркий пример — это Уимблдон, теннисное соревнование, откуда были исключены российские и белорусские теннисисты, и все соревнование превратилось просто в показательные выступления. Интереса они никакого не вызвали даже у меня, хотя я сам теннисист», — сказал Келин (цитата по ТАСС). Посол добавил, что все чаще русофобия за рубежом стала проявляться в «более скрытых формах». 

Он также рассказал, что в нескольких клиниках в Великобритании перестали принимать российских пациентов. «Особенно [в тех,] которые застрахованы американскими страховыми компаниями», — отметил Келин. 

Дипломат подчеркнул, что такое поведение противоречит принципам демократии. По его словам, идет дискриминация по национальному признаку, что нарушает принципы конвенции о расовой дискриминации. 

Ранее о притеснении россиян за границей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные страны объявили тотальную войну русскому миру. Он назвал абсурдом запрет российских классиков и давление на российских деятелей культуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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