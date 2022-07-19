Посол РФ заявил об отказе некоторых британских клиник принимать россиян

«Наиболее яркий пример — это Уимблдон, теннисное соревнование, откуда были исключены российские и белорусские теннисисты, и все соревнование превратилось просто в показательные выступления. Интереса они никакого не вызвали даже у меня, хотя я сам теннисист», — сказал Келин (цитата по ТАСС). Посол добавил, что все чаще русофобия за рубежом стала проявляться в «более скрытых формах».