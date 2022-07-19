Посол РФ заявил об отказе некоторых британских клиник принимать россиян
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин прокомментировал случаи русофобии в Великобритании. В частности, в эфире телеканала «Россия 24» он заявил об отказе некоторых клиник принимать пациентов из России.
«Наиболее яркий пример — это Уимблдон, теннисное соревнование, откуда были исключены российские и белорусские теннисисты, и все соревнование превратилось просто в показательные выступления. Интереса они никакого не вызвали даже у меня, хотя я сам теннисист», — сказал Келин (цитата по ТАСС). Посол добавил, что все чаще русофобия за рубежом стала проявляться в «более скрытых формах».
Он также рассказал, что в нескольких клиниках в Великобритании перестали принимать российских пациентов. «Особенно [в тех,] которые застрахованы американскими страховыми компаниями», — отметил Келин.
Дипломат подчеркнул, что такое поведение противоречит принципам демократии. По его словам, идет дискриминация по национальному признаку, что нарушает принципы конвенции о расовой дискриминации.
Ранее о притеснении россиян за границей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западные страны объявили тотальную войну русскому миру. Он назвал абсурдом запрет российских классиков и давление на российских деятелей культуры.
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