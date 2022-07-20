Формат прямой линии с Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом
Формат проведения прямой линии с президентом в этом году будет зависеть от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, определен ли уже формат прямой линии, будут ли в студии гости и прямые включения из городов, Песков ответил: «Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор» (цитата по ТАСС).
Ситуация с COVID-19
18 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30,2% и составила 20,1 случая на 100 000 населения. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала возобновить в регионах работу штабов по борьбе с коронавирусом и активнее проводить информационную кампанию о необходимости вакцинации.
«Вы видите, как она (ситуация с коронавирусом — "Ведомости") меняется в мире, вы видите темпы роста в разных странах. Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше», — подчеркнул Песков.
Ранее Песков заявлял, что прямая линия с Владимиром Путиным обязательно состоится в этом году, уже идет предварительная подготовка к ней. Позднее он отметил, что сроки проведения пока не установлены, и не исключил, что передача пройдет осенью.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2021 г. в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.
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