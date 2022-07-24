Европейский шахматный союз продлил отстранение РШФ

В июле FIDE приняла решение вернуть России более 1 млн евро за перенос из страны Всемирной шахматной Олимпиады. Она должна была пройти в Ханты-Мансийске, но 25 февраля 2022 г., после начала событий на Украине, FIDE объявила о переносе Олимпиады из России. 15 марта стало известно, что мероприятие пройдет с 28 июля по 10 августа в городе Ченнаи в Индии.