Европейский шахматный союз продлил отстранение РШФ
Генеральная ассамблея Европейского шахматного союза (ECU) продлила отстранение Российской шахматной федерации (РШФ) и Белорусской федерации шахмат (БФШ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию в YouTube-канале ECU.
37 делегатов проголосовали за продление ограничений, двое — против, пятеро воздержались, еще шесть не участвовали в голосовании.
Гражданам России и Белоруссии разрешено выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) или другой национальной федерации.
Ранее FIDE, президентом которой является российский экономист и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, запретила спортсменам из России выступать под флагом страны, сославшись на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). При этом организация дала шахматистам выбор: заявиться на турнир под флагом Федерации шахмат России (ФШР) или под знаменем FIDE.
В июле FIDE приняла решение вернуть России более 1 млн евро за перенос из страны Всемирной шахматной Олимпиады. Она должна была пройти в Ханты-Мансийске, но 25 февраля 2022 г., после начала событий на Украине, FIDE объявила о переносе Олимпиады из России. 15 марта стало известно, что мероприятие пройдет с 28 июля по 10 августа в городе Ченнаи в Индии.