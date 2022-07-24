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Европейский шахматный союз продлил отстранение РШФ

Ведомости

Генеральная ассамблея Европейского шахматного союза (ECU) продлила отстранение Российской шахматной федерации (РШФ) и Белорусской федерации шахмат (БФШ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию в YouTube-канале ECU.

37 делегатов проголосовали за продление ограничений, двое — против, пятеро воздержались, еще шесть не участвовали в голосовании.

Гражданам России и Белоруссии разрешено выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) или другой национальной федерации.

Ранее по теме: FIDE отстранила сборную России от участия в турнирах

Ранее FIDE, президентом которой является российский экономист и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, запретила спортсменам из России выступать под флагом страны, сославшись на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). При этом организация дала шахматистам выбор: заявиться на турнир под флагом Федерации шахмат России (ФШР) или под знаменем FIDE.

В июле FIDE приняла решение вернуть России более 1 млн евро за перенос из страны Всемирной шахматной Олимпиады. Она должна была пройти в Ханты-Мансийске, но 25 февраля 2022 г., после начала событий на Украине, FIDE объявила о переносе Олимпиады из России. 15 марта стало известно, что мероприятие пройдет с 28 июля по 10 августа в городе Ченнаи в Индии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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