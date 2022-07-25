Устроившего взрыв в серпуховской гимназии приговорили к 13 годам колонии
Серпуховский городской суд приговорил бывшего учащегося православной гимназии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, к 13 годам колонии, передают «РИА Новости».
Струженков признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в незаконном изготовлении и перевозке оружия. Изначально обвинение запросило для Струженкова 14 лет колонии строгого режима. Также известно, что обвиняемый полностью признал вину. Отец Сруженкова, согласно материалам дела, полностью возместил ущерб, причиненный гимназии в результате взрыва, в размере 106 000 руб.
По версии следствия, 13 декабря 2021 г. 18-летний Струженков пришел на территорию женского православного монастыря рядом с гимназией, в которой раньше учился, взорвал самодельное устройство тротиловым эквивалентом 150 г. В результате 10 детей пострадали, а сам Струженков получил множественные ранения, ему пришлось ампутировать ногу. По данным «Интерфакса», мотивом преступления стала ненависть к педагогам и монахиням «на фоне личных неприязненных отношений».
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