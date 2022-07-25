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Устроившего взрыв в серпуховской гимназии приговорили к 13 годам колонии

Ведомости

Серпуховский городской суд приговорил бывшего учащегося православной гимназии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, к 13 годам колонии, передают «РИА Новости».

Струженков признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в незаконном изготовлении и перевозке оружия. Изначально обвинение запросило для Струженкова 14 лет колонии строгого режима. Также известно, что обвиняемый полностью признал вину. Отец Сруженкова, согласно материалам дела, полностью возместил ущерб, причиненный гимназии в результате взрыва, в размере 106 000 руб.

По версии следствия, 13 декабря 2021 г. 18-летний Струженков пришел на территорию женского православного монастыря рядом с гимназией, в которой раньше учился, взорвал самодельное устройство тротиловым эквивалентом 150 г. В результате 10 детей пострадали, а сам Струженков получил множественные ранения, ему пришлось ампутировать ногу. По данным «Интерфакса», мотивом преступления стала ненависть к педагогам и монахиням «на фоне личных неприязненных отношений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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