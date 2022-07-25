Устроившего взрыв в серпуховской гимназии приговорили к 13 годам колонии

По версии следствия, 13 декабря 2021 г. 18-летний Струженков пришел на территорию женского православного монастыря рядом с гимназией, в которой раньше учился, взорвал самодельное устройство тротиловым эквивалентом 150 г. В результате 10 детей пострадали, а сам Струженков получил множественные ранения, ему пришлось ампутировать ногу. По данным «Интерфакса», мотивом преступления стала ненависть к педагогам и монахиням «на фоне личных неприязненных отношений».