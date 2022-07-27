В одном из районов китайского Уханя ввели карантин из-за коронавируса
Карантин на три дня ввели в районе Цзянся города Ухань в Китае после выявления четырех случаев бессимптомного COVID-19, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на районный штаб по профилактике и борьбе с коронавирусом. Жителям района с населением в 1,3 млн человек рекомендовали не выходить за его пределы.
По данным властей, 26 июля было выявлено четыре случая бессимптомного COVID-19, поэтому с 4:00 27 июля власти ввели специальные меры профилактики и контроля за распространением вируса. Во время карантина жителям района нельзя покидать его без крайней необходимости, а жителям других районов не рекомендуется пока его посещать. Власти рекомендовали жителям чаще мыть руки, проветривать помещения, носить маски и не скапливаться большими группами.
В районе Цзянся закрыли религиозные и туристические объекты, караоке, бары, кинотеатры и театры, шахматные и карточные залы, небольшие поликлиники и рынки. Предприятия общепита работают только на доставку, которая должна быть бесконтактной. Власти приостановили движение автобусов. В университеты, тюрьмы, дома престарелых, детские и психиатрические учреждения временно не будут пускать посетителей.
Население Уханя превышает 11 млн человек, это самый крупный город центрального Китая. Он является столицей провинции Хубэй, в которой проживают более 58 млн человек.
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