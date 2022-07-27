В одном из районов китайского Уханя ввели карантин из-за коронавируса

По данным властей, 26 июля было выявлено четыре случая бессимптомного COVID-19, поэтому с 4:00 27 июля власти ввели специальные меры профилактики и контроля за распространением вируса. Во время карантина жителям района нельзя покидать его без крайней необходимости, а жителям других районов не рекомендуется пока его посещать. Власти рекомендовали жителям чаще мыть руки, проветривать помещения, носить маски и не скапливаться большими группами.