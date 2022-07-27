Суд в Татарстане отклонил жалобу Моргенштерна на штраф за пропаганду наркотиков

Годом ранее артист был оштрафован на 100 тыс. руб. по той же статье. Суд установил пропаганду наркотиков в текстах песен «Розовое вино 2» и Family. Позже Моргенштерн обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. В том же месяце полиция закрыла дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков еще в четырех видеоклипах — Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».