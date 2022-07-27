Суд в Татарстане отклонил жалобу Моргенштерна на штраф за пропаганду наркотиков
Верховный суд Татарстана признал законным штраф рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в размере 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление Набережночелнинского суда оставить без изменения», — сказал судья. Отмечается, что Моргенштерн и его адвокат не явились на судебное заседание, но суд принял решение рассмотреть жалобу, поскольку они были извещены должным образом.
Адвокат артиста Сергей Жорин подал жалобу в Набережночелнинский суд 9 июня. Позже она была передана в Верховный суд Татарстана. Рассмотрение жалобы было назначено на 6 июля, но по ходатайству защитника заседание перенесли на 27 июля.
20 мая суд в Набережных Челнах оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). В одном из клипов рэпера суд нашел передачу наркотиков в книге и их употребление.
Годом ранее артист был оштрафован на 100 тыс. руб. по той же статье. Суд установил пропаганду наркотиков в текстах песен «Розовое вино 2» и Family. Позже Моргенштерн обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. В том же месяце полиция закрыла дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков еще в четырех видеоклипах — Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».
В ноябре 2021 г. на творчество исполнителя обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он заявил, что Моргенштерн буквально «торгует наркотиками в социальных сетях».
Позже обвинения в адрес музыканта прозвучали и от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она заявила, что Моргенштерн работает на «иностранные организации» и намеренно распространяет контент, связанный с насилием и пропагандой наркотиков. В мае 2022 г. Минюст признал рэпера иноагентом.
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