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Суд в Татарстане отклонил жалобу Моргенштерна на штраф за пропаганду наркотиков

Ведомости

Верховный суд Татарстана признал законным штраф рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в размере 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Набережночелнинского суда оставить без изменения», — сказал судья. Отмечается, что Моргенштерн и его адвокат не явились на судебное заседание, но суд принял решение рассмотреть жалобу, поскольку они были извещены должным образом.

Адвокат артиста Сергей Жорин подал жалобу в Набережночелнинский суд 9 июня. Позже она была передана в Верховный суд Татарстана. Рассмотрение жалобы было назначено на 6 июля, но по ходатайству защитника заседание перенесли на 27 июля. 

20 мая суд в Набережных Челнах оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). В одном из клипов рэпера суд нашел передачу наркотиков в книге и их употребление. 

Годом ранее артист был оштрафован на 100 тыс. руб. по той же статье. Суд установил пропаганду наркотиков в текстах песен «Розовое вино 2» и Family. Позже Моргенштерн обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. В том же месяце полиция закрыла дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков еще в четырех видеоклипах — Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».

В ноябре 2021 г. на творчество исполнителя обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он заявил, что Моргенштерн буквально «торгует наркотиками в социальных сетях». 

Позже обвинения в адрес музыканта прозвучали и от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она заявила, что Моргенштерн работает на «иностранные организации» и намеренно распространяет контент, связанный с насилием и пропагандой наркотиков. В мае 2022 г. Минюст признал рэпера иноагентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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