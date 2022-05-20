Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков
Суд в Набережных Челнах оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (включен в реестр иноагентов) на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда.
«Моргенштерн признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.», — говорится в сообщении. Суд установил в одном из клипов исполнителя передачу наркотиков в книге и их употребление.
«Вынесенное постановление суда мы, безусловно, считаем незаконным и будем его обжаловать. Если судебный акт вступит в законную силу, то штраф Алишер, конечно же, оплатит, здесь никаких проблем нет», — пояснил агентству адвокат рэпера Сергей Жорин.
3 июня 2021 г. Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. В том же месяце полиция закрыла дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков еще в четырех видеоклипах — Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».
В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях.