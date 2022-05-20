Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков

3 июня 2021 г. Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. В том же месяце полиция закрыла дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков еще в четырех видеоклипах — Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».