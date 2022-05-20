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Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков

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Суд в Набережных Челнах оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (включен в реестр иноагентов) на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда. 

«Моргенштерн признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.», — говорится в сообщении. Суд установил в одном из клипов исполнителя передачу наркотиков в книге и их употребление.

«Вынесенное постановление суда мы, безусловно, считаем незаконным и будем его обжаловать. Если судебный акт вступит в законную силу, то штраф Алишер, конечно же, оплатит, здесь никаких проблем нет», — пояснил агентству адвокат рэпера Сергей Жорин. 

3 июня 2021 г. Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. В том же месяце полиция закрыла дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков еще в четырех видеоклипах — Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».

В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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