Ограничения на полеты на юг России продлили до 5 августа
Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 5 августа, говорится в сообщении ведомства. Ограничения впервые ввели в день начала спецоперации на Украине – 24 февраля – и с тех пор продляли 25 раз.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении Росавиации.
22 июля пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания и оператор поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» (АО ФПК) запустили проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда – на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края. Компании установили интервал в три часа между прибытием самолета и отправкой поезда, чтобы пассажиры могли получить багаж и дойти до железнодорожной станции.
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