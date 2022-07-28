Ограничения на полеты на юг России продлили до 5 августа

22 июля пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания и оператор поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» (АО ФПК) запустили проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда – на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края. Компании установили интервал в три часа между прибытием самолета и отправкой поезда, чтобы пассажиры могли получить багаж и дойти до железнодорожной станции.